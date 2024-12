Kenneth nam onlangs Café du Centre over: “In korte tijd leerde ik hier Frans”

Sinds kort is Kenneth Puype (22) de uitbater van Café du Centre op de Markt in Mesen. Hij nam de zaak over van zijn moeder Dorine Dewandel en vader Luc Puype. “Toen ik jonger was had ik nooit gedacht dat ik ooit cafébaas zou worden”, zegt de cafébaas.

“Mijn ouders namen dit café over, maar deden er heel wat werk aan om het op orde te krijgen”, vertelt Kenneth. “Mijn vader had toen nog een vaste job en kwam na zijn uren naar hier werken. Er moest heel wat in orde worden gebracht, zo verving hij de volledige vloer in het café.” De ouders van Kenneth stopten ermee en gaven Kenneth de kans om de zaak verder te zetten. “Ik had toen ik jonger was nooit gedacht dat ik cafébaas zou worden”, vertelt Kenneth. “Maar ik werkte al eerder in de horeca, zoals in het ‘t Kattekwaad in Ieper en in een pizzazaak in Langemark.”

“Ik doe het wel graag en het is ook daarom dat ik het café overnam. Het is een job met heel veel afwisseling, maar die wel wat van je vergt. Ook tijdens mijn sluitingsdag ben ik ermee bezig. Als ik dan ergens naar toe trek met mijn vriendin dan voorzie ik altijd dat ik onderweg boodschappen kan doen voor het café.”

Twee maanden

Kenneth is geboren in Torhout en na heel wat omzwervingen kwam hij via Ieper in Mesen terecht, waar hij nu zo’n 2 maanden woont. De twintiger doet dat samen met zijn vriendin Timéa Tack, die Franstalig is. “Een van de voordelen om in Mesen een zaak te hebben is dat je vlug Frans leert. Ik kende die taal niet zo goed, maar door veel met Franstalige klanten te praten, kreeg ik de taal vlug onder de knie. Het sociaal contact dat je als cafébaas hebt is enorm, wat ik wel fijn vind. Je bent voor veel klanten een luisterend oor, maar je moet ook kunnen zwijgen. Mensen vertellen soms wel eens iets tegen mij dat ik beter niet doorvertel aan anderen (lacht).”

Kenneth biedt in zijn zaak een mooie bierkaart aan, waarop onder meer Tripel Karmeliet, Le Fort Blond, Duvel, Ypra, La Chouffe, Westmalle Tripel staat. Het is echter vooral Sint-Bernardus dat in het oog springt. Een tripel van de brouwerij uit Watou kan je immers ook van het vat krijgen. Daarnaast kan je in het café ook een hapje eten. Er is onder meer een spaghetti bolognaise en een spaghetti carbonara te krijgen, net als lasagne en macaroni, of gebakken buikspek met groentjes en burgers. Er staan bovendien ook ijsjes en taart met koffie op de kaart. Café du Centre is maandag gesloten. Alle andere dagen geopend vanaf 10.30 tot in de loop van de avond. De keuken sluit rond 21 uur.