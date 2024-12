Kayan (36) opent eigen cocktailbar MiKa: “Zo kunnen inwoners dicht bij huis een écht goede cocktail drinken”

Het was lang zoeken, maar Kayan ‘Kaya’ Karaoglu (36) heeft in Jabbeke éindelijk een pand gevonden om van zijn passie ook zijn beroep te maken. De dertiger begon een paar jaar geleden thuis te experimenteren met het maken van cocktails en opent nu zijn eigen cocktailbar MiKa. En dat moest héél specifiek in Jabbeke zijn. “De gemeente miste naar mijn gevoel nog iets.”

Het einde van twee maanden keihard renoveren is in zicht voor Kayan ‘Kaya’ Karaoglu. Op vrijdag 13 december opent de dertiger voor het eerst de deuren van zijn cocktailbar MiKa. Zijn voorliefde voor cocktails is een uit de hand gelopen hobby. “Een paar jaar geleden ben ik beginnen experimenteren met het maken van cocktails”, vertelt Kayan, die inmiddels zeven jaar in België woont.

Samen met zijn Vlaamse vrouw en hun eerstgeboren kindje ruilden ze hun leven in Turkije in voor België. “Ik werkte als entertainer in een hotel en mijn vrouw werkte voor TUI”, vertelt Kayan. “We hebben elkaar zo leren kennen en kregen ons eerste kindje daar, maar om praktische redenen besloten we toch naar België te komen.”

Thuis probeerde Kayan al een paar jaar verschillende combinaties van cocktails uit. Uiteindelijk ging hij ook aan de slag in La Siësta in Oostende, een Mexicaans restaurant waar je vooral cocktails en tapas kan krijgen.

Renovatiewerken

Uiteindelijk groeide het idee steeds meer om zélf een zaak te openen. En dat moest heel specifiek in het centrum van Jabbeke zijn. “Ik had keuze genoeg om in Brugge en Oostende een zaak te openen”, vertelt de Jabbekenaar. “Maar dat wil ik niet. Ik woon inmiddels vijf jaar in Jabbeke en het is hier leuk wonen, maar Jabbeke miste naar mijn gevoel nog iets. Heel veel cafés of drinkgelegenheden zijn hier nu eenmaal niet.”

“Mensen, en dan vooral jongeren, gaan bovendien vaak met de fiets naar Brugge om iets te gaan drinken. Ik wil de lokale mensen een leuke, kwalitatieve cocktailzaak aanbieden dichtbij huis. Een ritje naar een andere stad hoeft niet meer. Nu kunnen ze gewoon te voet of met de fiets naar hier komen.”

Kayan organiseerde inmiddels al workshops hoe je de beste cocktail maakt en ook zijn catering verliep vlot. Een eigen zaak was een logische volgende stap. Toen het Thais afhaalrestaurant ‘Ahaan Thai’ in de Dorpsstraat verdween, zag de dertiger meteen zijn kans. Het pand werd twee maanden lang stevig onder handen genomen. “Alles is nieuw: van het plafond tot de vloer.”

Inspiratie naam

In de zaak kan je momenteel heel wat cocktails krijgen, zowel klassiekers als eigen recepten. Ook mocktails staan op de kaart. “Momenteel hebben we drie mocktails, maar dat wil ik in de toekomst graag uitbreiden naar zes. De kaart zal bovendien om de zes maanden gewijzigd worden en telkens ook seizoensgebonden zijn voor zomer en winter.”

Vanaf vrijdag kan je ook wat kleine, koude snacks bestellen. “Er zijn tapasplanken, maar je kan ook een assortiment kaas of koude nacho’s met salsadip krijgen. Later wil ik daar graag warme hapjes of misschien zelfs foodpairing aan toevoegen.”

Over de naam van de zaak moest Kayan niet lang denken. “Mijn dochter heet Mia en mijn zoon Kaan”, zegt Kayan. “Ik heb telkens de eerste twee letters van hun naam genomen en samengevoegd.”

Voorlopig zijn de kinderen van Kayan nog te klein om een cocktail te komen drinken, al hoopt hij dat het later wel hun vaste uitvalsbasis wordt. “Echt iedereen is hier welkom. Vriendinnen die een girls night out willen, maar ook koppels voor date nights of gewoon met familie. Jongeren mogen hier zeker ook langskomen. Mochten Mia of Kaan hier later komen, dan zou ik dat heel tof vinden. Zo hoeven ze nooit te ver met hun fiets te rijden.”