Kati Home & Deco breidt uit met tearoom

Kati De Voogt runt sinds september 2019 Kati Home & Deco langs de Torhoutsesteenweg in Zedelgem. In de sfeervolle interieurwinkel vind je decoratie, geschenkartikelen, meubels, planten… “Kortom, alles om van een huis een thuis te maken”, begint Kati die de zaak runt met haar man Volkan. Daarvoor woonde Kati in Turkije met haar gezin en nog daarvoor runde ze Het Fruitpaleis in Loppem.

Groot terras

In hetzelfde pand van Kati Home & Deco zijn Kati en Volkan nu ook met een tearoom gestart. “In alle gezelligheid kan men hier nu ook genieten van een verse huisgemaakte soep, een koffie met een stuk taart van een plaatselijke bakker, iets fris… Heel binnenkort komen daar ook wafels en pannenkoeken bij en misschien later ook nog een croque en een spaghetti. Iedereen is welkom in de tearoom, het is dus niet per se nodig om ook een bezoek aan de winkel te brengen. De ingang is wel dezelfde”, begint Kati.

“Eigenlijk was het al van bij de start van de interieurzaak de bedoeling om er ook een tearoom bij te maken, maar dat plan hebben we uitgesteld tot nu. Toen we hier startten in 2019, was onze zaak hier zo goed als de enige in de buurt. De voorbije jaren is het terrein voor onze winkel verder ontwikkeld en zijn er tal van grote winkels bijgekomen. Iedereen is welkom om hier iets te eten en te drinken in de tearoom. We kijken al uit naar de lente- en zomermaanden om ons groot terras uit te zetten. Ook daar zal het gezellig zitten zijn tussen de bloemen en de planten. Ook dan zullen we ons aanbod verder uitbreiden met frisse drankjes en ijsjes”, blikt Kati, die sinds kort ook gemeenteraadslid is voor Team Burgemeester, vooruit.

Maandag gesloten

Kati Home & Deco is elke dag open van 9 tot 18 uur, op zondag van 9 tot 12.30 uur en op maandag is de winkel gesloten. “De tearoom is open op diezelfde tijdstippen”, besluit Kati. (BC)

Info: www.kati-home.be