Kasteel Ryckevelde wordt Winterhart Ryckevelde: “Reeks sfeervolle winterse activiteiten”

Bijna twee maanden lang wordt het feeërieke kasteel Ryckevelde aan de Holleweg 2 in Sijsele een echt winter- en eindejaarskasteel. Van vrijdag 6 december tot vrijdag 31 januari krijgt het neogotische bouwwerk dat in 1913 gebouwd werd in opdracht van baron Raphael Gilles de Pélichy de naam Winterhart Ryckevelde.

“De herfst- en winterperiode is vaak iets moeilijker voor ons en dit jaar willen we dan ook onder de noemer Winterhart Ryckevelde een reeks sfeervolle winterse activiteiten organiseren in het kasteel”, zegt manager Maxime Robberechts. “Zowel binnen als buiten – en dus ook in de tuin – wordt het kasteeldomein sfeervol winters en in kerststijl aangekleed. In de kelder die ook uitgeeft op het terras achteraan richten we een après-skibar in. Er zal heel wat te beleven vallen zoals darts en houten blokken om te nagelen. Op de drankkaart staan jenevers, glühwein en andere typisch winterse drankjes. Ook de menukaart gooien we om met winterse gerechten zoals hutspot, raclette en choucroute. En natuurlijk spelen we winterse ambiancemuziek zoals in de skioorden.”

“Ook de hal vooraan in het kasteel wordt sfeervol aangekleed maar dan wel meer in een iets strakker en meer chique sfeer. Daar kunnen de gasten terecht voor fine dining en zullen we ook geregeld thema-avonden organiseren zoals kreeft- of Italiaanse avond.”

Foute skiparty

Winterhart Ryckevelde wordt op vrijdag 6 december ingezet met ‘de foute skiparty’ in de après-skibar, waarbij zoveel mogelijk volk verwacht wordt in skioutfit. Op zaterdag 7 december is er een muziekavond met livemuziekband en een dj voor een avond vol winterse ambiance. Zondag 8 december is een familiedag met amusement en activiteiten voor het hele gezin. “En van 20 tot en met 22 december organiseren we een indoorkerstmarkt waarvoor we nog bijkomende standhouders zoeken”, aldus Maxime.