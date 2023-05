Kapucijnenfeesten op 10 juni in Mirakelstraatje

Op zaterdag 10 juni vindt de eerste editie van de Kapucijnenfeesten plaats in Kortrijk. Veertig jaar ’t Mouterijtje en bij uitbreiding de Kapucijnenstraat – alias het Mirakelstraatje – wordt stevig gevierd. Met een rijkelijk gevuld programma en rondleidingen in de Budascoop willen de uitbaters van de horecazaken Mary’s Irish Pub, ‘t Mouterijtje en Split een geweldige familiedag aanbieden.

Op het programma staat om 14 uur kinderanimatie met Jeremy Vandoorne, om 16 uur een kelnerloop, gevolgd door een bezoek van KVK-icoon Kristof D’Haene. Om 17 uur wordt een receptie aangeboden door Stad Kortrijk. The Cherry Dots voorzien een dansinitiatie om 18 uur en om 20 uur volgt een optreden van The Gambits, een rockabilly coverband.

Heropbloei

Met de feestelijke dj-set Back in Time van Jordan B. worden de Kapucijnenfeesten afgesloten. Het feestcomité – met als trekker Dieter De Clercq van Split – wordt gesteund door initiatiefnemers en bezielers achter ‘t Mouterijtje en de Kapucijnenstraat anno jaren 80: Stephan G. Volcke en straatburgemeester Jean-Pierre Tack. “Ik herinner me nog dat Jean-Pierre bij me kwam en me zei dat hij een klein huisje had verhuurd in dat zogenaamde doodse straatje. Het zou interessant kunnen worden om er een horecazaak te openen in de nabijheid van de Pentascoop, waar toch heel wat volk op afkwam”, klinkt het.

Meer horecazaken volgden en mede dankzij de bioscoop kende het Mirakelstraatje een heropbloei. “Ik ben hier ook vaak uitgegaan. Ik was hostess in de Pentagon en dronk mijn eerste Pisang Ambon in de Peanuts. Deze straat had altijd een goede vibe, de naam Mirakelstraatje is dus zeker niet slecht gekozen. Het is fantastisch om te zien dat deze ondernemende, creatieve mensen het opnieuw in handen nemen”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe. Het feestcomité wil van de Kapucijnenfeesten een jaarlijks evenement maken. Er wordt op 10 juni ook een gratis gelegenheidsboek verspreid: ‘De Kapucijnenstraat Kortrijk. Het Mirakelstraatje van Liefde en Vriendschap’ van Marc Lerouge. Volg alle info via het Facebookevent Kapucijnenfeesten 2023. (MD)