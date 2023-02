Kaffee André knoopt aan bij familietraditie

André De Groote, de overgrootvader van Zoë, zou ongetwijfeld fier zijn op wat zijn achterkleindochter met de hulp van haar ouders en vriend op de Grote Markt van Ieper uit de grond heeft gestampt. Met Kaffee André willen ze de Ieperlingen op hun Grote Markt meer keuze geven dan enkel stoofvlees of steak met frietjes.

Wanneer we het nagelnieuwe pand willen betreden is Zoë (25) nog druk bezig met het kassasysteem op punt aan het zetten. “Je kunt je echt niet voorstellen hoe hectisch het hier is geweest de laatste weken. We hebben de opening drie keer moeten uitstellen, maar zijn er nu volledig klaar voor om woensdag 8 februari de deuren van Kaffee André open te gooien. Mensen kunnen hier komen ontbijten van 8.30 tot 11 uur of kiezen voor de lunch tussen 12 en 14 uur Vanaf dan start ook onze tea-room, die open zal zijn tot 18 uur”, zegt Zoë.

“Mijn vriend Simon Van Roose (27), heeft gestudeerd aan Hotelschool Spermalie en gewerkt in De Mangerie (12/20 in de Gault&Millau, red.) in Brugge, en is nu chef-kok in onze zaak die we zullen runnen met drie vaste krachten die we aanvullen met flexijobs. Zelf heb ik Secretariaat-Talen gestudeerd in de Heilige Familie, daarna een Toerisme-diploma behaald aan Vives in Brugge en uiteindelijk drie jaar voor TUI Fly intercontinentale vluchten verzorgd.”

“Een risotto met gelakt buikspek, een crêpe suzette of vers geklopte sabayon: daar willen we hier het verschil mee maken”

Iets anders voorschotelen

De coronacrisis deed Zoë nadenken over haar toekomst in de toeristische sector en ze koos voor de horeca. “Ik heb eerst ervaring opgedaan in de Vivaldi, bij mijn tante en nonkel in de zaak die mijn grootouders gestart zijn in 1983 op de Grote Markt. Mijn ouders (Peter De Groote en Nathalie Havegheer, red.) hebben niet alleen gezorgd voor mijn ondernemersgenen, maar zullen in het begin ook effectief meehelpen in de zaak. Papa zal onder andere zorgen voor de roomijsbereidingen en mama springt bij waar ze kan.”

Chef Simon kan zich op die manier concentreren op zijn specialiteiten. “Een risotto met gelakt buikspek, een crêpe suzette of vers geklopte sabayon: dat vind je niet op de Grote Markt en daar willen we hier het verschil mee maken. We mikken niet per se op de toerist, maar willen vooral de Ieperling op onze Grote Markt ook eens iets anders voorschotelen dan steak of stoofvlees met frietjes. Ik ben er ook van overtuigd dat mijn tapaskroketjes in de smaak zullen vallen bij een apero.”

Parijse stijl

Met lokale eitjes van T Omloophof in Brielen, yoghurt van Zuid Bellegoed of brood en banket van biobakkerij De Trog of Bakkerij Pieter-Jan uit Zonnebeke trekt Kaffee André de kaart van de korte keten. “Zo willen we de ecologische voetafdruk van onze keuken zo klein mogelijk houden en steunen we ook de lokale economie.” Ook over het interieur is serieus nagedacht geweest, onder andere door het maken van moodboards.

“Op de verdieping boven Kaffee André willen we binnen een paar jaar ook een B&B openen”

“Die Pinterestsfeerbeelden stelden we voor aan onze interieurarchitect Insight. Zij hebben er perfect de Parijse stijl uit gedistilleerd die we voor ogen hadden, weliswaar met een hedendaagse touch en de warme sfeer waar we zelf ook van houden. De knipoog naar het verleden zit onder andere in de foto’s van mijn overgrootvader André, die veel te vroeg is overleden. Hij was bakker en heeft dag en nacht gewerkt. Speculaas was één van zijn specialiteiten”, vertelt Zoë.

“Mijn grootvader Herman heeft die trouwens ook nog gemaakt toen hij eerst een bakkerij openhield in de St.-Jacobsstraat. Misschien moeten we daar ook nog iets mee doen.” En Zoë heeft nog toekomstplannen. “Op de verdieping boven Kaffee André willen we binnen een paar jaar ook een B&B openen, want ik heb tenslotte ook toerisme gestudeerd.”