Juwelier Quijo en patissier Van Mullem lanceren Driekoningentaart met juweeltjes in

Juwelier Peter Quijo en patissier Servaas Van Mullem lanceren opnieuw een exclusieve Driekoningentaart. In drie taarten van de ongeveer 800 die Servaas maakt, zit een juweeltje van witgoud en platina. “Elke dag – op 3, 4 en 5 januari – zal er iemand met een winnende taart naar huis gaan”, zegt Servaas Van Mullem.

Patissier Servaas Van Mullem werken voor het tweede jaar op rij samen aan een opmerkelijke actie waarmee ze een mooie en kwalitatieve invulling willen geven aan het traditionele Driekoningenfeest. Tegelijk willen ze hun kwaliteitsproducten in de kijker zetten. Van oudsher worden bij het feest van Driekoningen taarten gebakken waarin dan een koffieboon verstopt zit. Wie de boon op zijn bord vindt als de taart wordt aangesneden, is de koning en mag een kroon dragen. “Ik steek in iedere taart – een luchtig bladerdeeg gebak met crème d’amande – een klein beeldje van een van de drie Koningen, namelijk Caspar, Melchior en Balthazar. Maar in drie taarten zit een nog veel grotere en meer waardevolle verrassing, namelijk een door Peter Quijo ontworpen en vervaardigd juweeltje.”

Groot succes

“Vorig jaar was dat een groot succes. Er werd veel gesproken over deze actie bij de Bruggelingen dus daarom herhalen we het nog eens”, vult Peter Quijo aan. “Het gaat om een juweeltje in witgoud met een hartje in platina. Er zit ook een motief in van Brugse kant en daarvoor heb ik gouddraad gebruikt. Ik heb samengewerkt met het Brugse Kantcentrum en een dame die kan kantklossen is aan de slag gegaan met de gouddraad. Dat is toch een vernieuwend element ten opzicht van de vorige keer. Het zijn overigens drie verschillende juweeltjes.”

Servaas Van Mullem wil zo’n 800 tot 1.000 taarten bakken, die zullen verkocht worden op 3, 4 en 5 januari. “We organiseren het zo dat er op elk van die dagen een winnaar zal zijn. Er kan ook online besteld worden maar we zorgen ervoor dat er zeker voldoende voorraad aanwezig is voor mensen die de moeite doen naar de winkel te komen”, zegt Servaas. “Het is dan wel de laatste keer dat we deze actie doen. We willen immers origineel blijven en broeden nu al op nieuwe ideeën om onze producten in de kijker te zetten”, geeft Peter Quijo nog mee.