Brugse juwelier en patissier verstoppen gouden kroontjes in Driekoningentaarten: “waarde varieert tussen 2.000 en 2.500 euro”

Juwelier Quijo en patisserie Van Mullem – twee vermaarde Brugse familie-ondernemingen – lanceren samen een exclusieve Driekoningentaart. “Elke dag – op 5, 6 en 7 januari – maak je kans op een taart met een kroontje in 18 karaat goud bezet briljant waar ook Brugse kant in verwerkt zit”, zegt Peter Quijo.

Patissier Servaas Van Mullem en Juwelier Peter Quijo lanceren een opmerkelijke actie waarbij ze een vernieuwende invulling willen geven aan het traditionele driekoningenfeest én tegelijk hun eigen kwalitatieve producten in de kijker zetten. Bij het feest van Drie Koningen op 6 januari worden van oudsher taarten gebakken waarin dan een koffieboon verstopt zit. Wie de boon op zijn bord vindt als de taart aangesneden wordt, is de koning. Ook wij mochten het als kind nog meemaken. Bij de Driekoningenactie van Van Mullem en Quijo is het geen boon die je kan aantreffen maar wel een exclusief juweel, namelijk drie verschillende kroontjes, telkens vernoemd naar een van de drie wijzen die langs kwamen met geschenken voor de geboorte van kindje Jezus, namelijk Caspar, Melchior en Balthazar.

“Ik maak al jarenlang Driekoningentaarten maar dan steek ik er de figuurtjes uit de kerststal in, in suikergoed. Die traditie leeft toch nog altijd en wordt vanuit Frankrijk zelf nog versterkt de laatste tijd. Peter en ik kennen elkaar goed als Brugse ondernemers die trots zijn op hun product en besloten samen iets nieuws te doen rond dit Driekoningenfeest”, vertelt Servaas Van Mullem die samen met Didier Vinke Patisserie Van Mullem runt.

“Elke dag – op 5, 6 en 7 januari – maak je kans op een taart met een kroontje in 18 karaat goud bezet briljant waar ook echte Brugse kant, geklost in 24 Kt gouden draden, in verwerkt zit”, vult Peter Quijo. “Ik heb die kroontjes samen ontworpen met mijn dochter Jade. De waarde van ieder gouden kroontje varieert tussen de 2000 en 2500 euro.” Van Mullem schat ongeveer 500 taarten te zullen bakken, die verkocht worden aan 24 euro per stuk, verspreid over de drie dagen en elke dag zit daar eentje bij met een juweel in. “Het juweel zit mooi in zilverpapier verpakt en zal geen schade ondervinden door het bakken. Wie er eentje aantreft mag zich dan wenden tot juwelier Quijo die het zal voorzien van een aangepast hangertje om het te dragen”, weet Van Mullem nog.

De taarten zijn te koop bij Patisserie Van Mullem, Vlamingstraat 56 in Brugge.