Julie en Charlotte schrijven nieuw hoofdstuk voor ontbijt- en lunchzaak POP

Julie Tossins en Charlotte Vanderper van ontbijt- en lunchzaak POP schrijven in 2025 een nieuw hoofdstuk in hun inmiddels 20-jarige horecaverhaal. “We blijven langs de Noordstraat, maar gaan vol ambitie een volgend hoofdstuk tegemoet, een vervolg op POP”, klinkt het.

Acht jaar geleden startte Julie Tossins en Charlotte Vanderper, beiden 42, ontbijt-, lunch- en koffiezaak POP langs de Noordstraat in Roeselare op. Daarvoor runden ze samen al Bistro Bello en De Loods in de Verwerijstraat. “We kozen toen om elk meer tijd vrij te maken voor ons gezin. De voorbije acht jaar in POP zijn goed geweest, maar toch merken we dat er nieuw leven nodig is in het stadscentrum, zeker na de coronacrisis. De tijden zijn veranderd. We laten ons uitdagen door de maatschappij en de culinaire stad die Roeselare is om ons blijven uit te vinden en te vernieuwen.”

Julie en Charlotte maakten een grondige evaluatie van de voorbije acht jaar. “We overwogen even om met een nieuwe zaak het stadscentrum uit te trekken. De voorbije twintig jaar hebben we voortdurend rond de Roeselaarse kerktoren gewerkt en eigenlijk zijn we ook wel stadsmensen. We besloten daarom om gewoon in de Noordstraat te blijven. De voorbije jaren bouwden we er ook een goede band op met de andere ondernemers in deze straat.”

Momenteel willen Julie en Charlotte nog niet zoveel vertellen over hoe hun toekomstige horecazaak er uit zal zien. Stap voor stap onthullen ze de komende periode hun plannen. De zakenpartners kiezen straks wel terug zeker voor een dagzaak. “De voorbije periode bleven we na het serveren van onze POP-lunch gesloten en dat doen we ook de komende tijd. Zo kunnen we onze deliverydienst bijsturen en ons voorbereiden voor ons volgende hoofdstuk.” De komende maanden focussen Julie en Charlotte zich nog volledig op POP. In het voorjaar van 2025 sluit de zaak enkele weken. “Zodat we nadien kunnen starten met een nieuw hoofdstuk in ons horecaverhaal.” POP is de komende maanden nog telkens open van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 14.30 uur, op zaterdag van 9 tot 17.30 uur.