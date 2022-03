Jonge Brugse horeca-ondernemers kopen Heilige Familiekerk van ‘t Bilkske: “Ideale locatie voor onze Uilenspiegelfeesten”

Een opmerkelijke transactie in Brugge: de jonge uitbaters van brasserie Uilenspiegel, Mon en Zowie Hayen, kochten de ontwijde Heilige Familiekerk. “We toveren de kerk om tot een feest- en evenementenzaal en kunnen al optredens van onder meer Johnny Logan en Raymond van het Groenewoud aankondigen”, zegt Zowie Hayen. “Tegelijk stellen we de kerk ook open als sociaal ontmoetingscentrum voor de buurt.”

Amper twintig jaar zijn Mon en Zowie Hayen nog piepjong als ondernemers, maar de broers zijn duidelijk van geen kleintje vervaard. Toen hun vader, die eerder in Blankenberge in de horeca actief was, in brasserie Uilenspiegel werkte onder de vorige uitbaters waren ze er al actief als jobstudent en zodra het wettelijk mogelijk was volgens hun leeftijd, werden ze zaakvoerder. Ze vernieuwden het interieur van zowel brasserie als hotelkamers grondig en creëerden meer ruimte door de aanpalende pitabar over te nemen en te integreren in de zaak.

Sandra Kim en Johnny Logan

De broers zochten een manier om nog meer naamsbekendheid te realiseren voor hun zaak en tegelijk hun vaste klanten extra in de watten te leggen. Het resultaat waren de Uilenspiegelfeesten en daarmee gooiden ze in de zomer van 2021 pas echt hoge ogen. Ze slaagden er in om Eurovisiesongfestivalwinnaars Sandra Kim en Johnny Logan op het podium op het terras van hun zaak te brengen en lokten zo een massa volk voor hun ‘diner & show concept’.

Nu realiseren Mon en Zowie nog een stunt van een andere orde. Ze kochten de Heilige Familiekerk in de straat ‘t Bilkske, vlakbij de Langestraat, van de zaakvoerder van kledingwinkel Lilola in de Langestraat aan wie de kerk door het bisdom eind 2018 werd verkocht. De bisschop van Brugge besliste in november 2014 al om met ingang van januari 2015 de parochie Heilige Famillie op te heffen en te voegen bij de parochie Sint-Anna. Tegelijk besliste de bisschop om het bijhorende kerkgebouw te onttrekken aan de eredienst en terug te brengen tot een ‘profaan en niet onwaardig gebruik’. In 2016 werd de kerk door het bisdom te koop gesteld, maar het duurde dus nog tot 2018 voordat er een koper opdook.

Vuurdoop

Deze laatste organiseerde er een aantal keer een indoor kerstmarkt met ambachtelijke en exclusieve Brugse producten, maar een echt structurele nieuwe invulling voor het kerkgebouw, uit 1903 in neogotische stijl, bleef uit. Enkele weken geleden kon u in onze krant nog lezen hoe kunstenaar Jan De Cock, na zijn door financiële problemen verplichte verhuis uit zijn atelier langs de Spinolarei, uitkeek naar een mogelijk huur van de kerk voor zijn artistieke werking. Dat bleek echter niet meer dan een vaag plan dat nog niet doorgesproken was met de eigenaar. Intussen is de kerk, sinds 1 maart van dit jaar, ook van eigenaar veranderd. En de nieuwe eigenaars hebben dus grootse plannen.

Showavonden

“Gelet op het grote succes van de Uilenspiegelfeesten en het feit dat we ervan overtuigd zijn dat de mensen na corona weer écht willen feesten, zochten wij een ruimte infrastructuur in Brugge”, vertelt Zowie Hayen. “In de Langestraat kennen we elkaar als handelaars ook wel een beetje en ik wist dat die kerk niet echt een functie had. Dus zijn we gaan spreken met de eigenaar. Aanvankelijk was het de bedoeling om de kerk enkele keren af te huren voor showavonden, maar de geesten zijn gerijpt en we kwamen tot een overeenkomst om de kerk aan te kopen.”

We zijn ervan overtuigd dat de combinatie van optredens met een diner zal werken

“We maken er een feest- en evenementenzaal van. De showavonden, met tal van bekende binnen- en buitenlandse artiesten, organiseren we met onze nieuwe vereniging Uilenspiegel Events waarbij we voor geluid en techniek steeds samenwerken met Jurne Verstraete van VMVS uit Roeselare. Ondertussen hebben we op 18 maart al onze vuurdoop beleefd, waarbij onder meer Sergio en Willy Sommers langs kwamen. Tegelijk kreeg het publiek ook een diner voorgeschoteld. Tijdens dit eerste event kampten we nog met wat kinderziektes, onder meer de elektriciteit die twee keer uitviel, maar daar wordt aan gewerkt”, zegt Zowie.

Extra verdieping

“We zijn nu bezig met de kerk helemaal in orde te zetten. Dat betekent uiteraard nieuwe en zwaardere elektriciteit installeren en alles mooi aankleden. We voorzien ook een ruimte met alle aansluitingen voor traiteurs om een mobiele keuken te plaatsen. Bovendien gaan we de capaciteit van de kerk uitbreiden. Zittend kunnen daar nu zo’n 220 mensen plaatsnemen maar we realiseren deels boven de bar, in een U-vorm, nog een bijkomende verdieping. Zo zullen we een capaciteit voor meer dan 400 mensen bekomen.”

Scholen

De jonge zaakvoerders hebben al heel wat grote namen in het vooruitzicht met onder meer op 29 april Johnny Logan en George Mccrae, op 20 mei Raymond van het Groenewoud en op 17 juni Mama’s Jasje. “Maar daarnaast gaan we de kerk ook op een niet-commerciële manier openstellen voor de buurt, zoals de vzw Oranje, de scholen en de seniorenwerking. Ook het Brugse Poppentheater, dat anders in onze brasserie plaatsheeft, zal voortaan in de kerk opgevoerd worden. En natuurlijk kan de zaal met alle voorzieningen ook afgehuurd worden door derden, voor allerlei feestjes of presentaties”, besluit Zowie.