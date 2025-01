“Je moet er durven voor gaan”: uitbaters De Kollebloeme starten nieuwe zaak in Menenstraat

Je mag ze gerust een powerkoppel noemen, want wie voedt in deze tijden vier kinderen op en beslist na het runnen van één horecazaak er nog een tweede bij te nemen? Aan ondernemingszin in het gezin Soghomonyan-Minjauw is alvast geen gebrek, want naast de uitbating van De Kollebloeme op de Grote Markt beslisten ze om in de Menenstraat te starten met Leo’s Burgers.

Wanneer we het interview willen beginnen met een terugblik van waar Sergey Soghomonyan (42) afkomstig is, reageert de ondernemende Armeniër met een retorische vraag. “Waarom vraag je dat niet aan Grietje? Ik ben woon immers al meer dan 24 jaar in Ieper. Het is al zes jaar geleden dat ik nog naar mijn geboorteland op bezoek ben kunnen gaan, maar gelukkig wonen mijn moeder en andere familieleden ook al in de buurt.”

Op volle snelheid

“Sergey en ikzelf leerden elkaar kennen in Het Klein Stadhuis in 2006, waar hij toen reeds vanaf 2000 werkte in de koude keuken als leercontract”, pikt Grietje in. “Onze kinderen zijn er nog nooit geweest, of toch: ik was zwanger van onze oudste zoon Leonardo (10) toen we er de laatste keer waren. Ondertussen zijn broer Hayq (6) en de tweelingzusjes Lara en Amelia (2) er bij gekomen, wat naar ginder reizen er dus niet eenvoudiger, laat staan betaalbaarder, op zal maken. Veel tijd voor vakantie hebben we immers niet in deze branche, waar personeel vinden een uitdaging is geworden. En het wordt er niet beter op nu de flexi-jobbers maximaal minder mogen bijklussen.”

“We hebben nog andere plannen, maar dat is toekomstmuziek”

Na het Klein Stadhuis ging Sergey nog aan de slag in Regina (2007) en De Kollebloeme (2009) om vanaf 2010 samen met Grietje hun eerste eigen horecazaak Capella op de Kiekenmarkt uit te baten. “Toen dat financieel niet leefbaar bleek, gingen we weer in andere horecazaken aan de slag, in Regina en Den Anker. Maar de microbe om een eigen zaak te hebben stak weer de kop op en we konden in 2020 De Kollebloeme overnemen. Spijtig genoeg moesten we na twee weken zeven maanden dicht door corona. We hebben gebruikt gemaakt van de steunmaatregelen van de overheid, maar zouden dat nu niet meer doen. Het bleek eigenlijk een verkapte renteloze lening, want alles wat je kreeg moest je uiteindelijk terugbetalen. Eigenlijk hebben onze afhaalmaaltijden, zoals stoofpotje van konijn, ons gered en zijn we de klanten die ons toen trouw gebleven zijn tot op vandaag heel dankbaar. Nu draaien we weer op volle snelheid, ook al hebben we nog een zaalmedewerker tekort.”

Nieuwe open keuken

Waar kalfszwezeriken, côte à l’os en paling de specialiteiten zijn van chef Sergey in De Kollebloeme kiezen hij en Grietje voor een heel andere keuken in hun nieuwe zaak in de Menenstraat 18, waar vroeger het Depot van Chris Bevernage zat. “Met Leo’s Burgers, een verwijzing naar onze oudste zoon, kiezen we voor hamburgers, maar niet die van de ketens. Kwaliteitsvol vlees, geen ‘wattenbroodje’, bijpassende groentjes en uiteraard topfrietjes zullen de hoofdmoot zijn van onze kaart. Ik denk onder andere aan eentje met roquefort. Voor wie liever iets anders eet, zullen er huisgemaakte lasagnes en spaghetti’s zijn. Slaatjes staan ook standaard op onze kaart.”

Ze hopen begin maart de deuren te kunnen openen en als het kan nog vroeger, maar dan moeten alle werken elkaar heel goed opvolgen. “We steken een nieuwe open keuken op de gelijkvloerse verdieping, waar de bar blijft. Wie liever een beetje intiemer zit, kan de trap nemen naar beneden waar zich een nog knussere ruimte bevindt. We kiezen voor groen en warm hout als interieur, waar we ons laten inspireren door interieurspecialisten van Crayon. Wat openingsuren betreft, zoeken we nog een beetje, maar het is alvast de intentie om zeven op zeven open te zijn.”

Geheim?

Om deze nieuwe zaak op te starten zijn Grietje en Sergey nog op zoek naar personeel. “Zowel ikzelf als Grietje starten hier op, maar een sous-chef en twee zaalmedewerkers zal een minimum zijn, uiteraard aangevuld met flexi-jobbers. Kandideren mag zeker.”

En wat is het geheim voor zoveel ondernemerschap? “Goed zot zijn en vooral risico’s durven nemen. Als je iets wilt, moet je er durven voor gaan. Dat heeft het verleden ons al geleerd. Het was niet altijd even makkelijk, maar we zijn er telkens beter uit gekomen. En ja we hebben ook nog andere plannen, maar dat is toekomstmuziek. We willen immers op de eerste verdieping een pool-, biljart- en snookerruimte openen. Vroeger hadden we dat in Ieper, maar toen de laatste (Utopia, red.) verdween, kwam er niets meer in de plaats. Verder kiezen we voor Leroy Breweries als onze lokale huisbrouwer, want we zijn tevreden over hun service in De Kollebloeme en dan is de keuze vlug gemaakt.”