Jarno (32) start Krokettenhuis: “Goede kroket wordt onderschat”

Jarno Vandebosch (32) startte met Het Krokettenhuis een eigen zaak. Hij werd geboren in Hasselt maar verhuisde met zijn ouders op driejarige leeftijd naar Brugge en heeft nu zijn eigen bedrijfje in Beernem. Met zijn passie voor gastronomie wil hij ambachtelijke kroketten van hoge kwaliteit maken. “Ik wil een vaste waarde worden in groot Brugge voor particulieren en horecazaken”, vertelt hij.

Met een passie voor horeca en bijna tien jaar ervaring in de betere horecazaken in en rond Brugge, kiest Jarno Vandebosch nu voor een nieuwe uitdaging. “Ik maak artisanale kroketten van thuis uit. Ik heb een goed uitgeruste keuken die behandeld wordt als een professionele keuken zoals in een restaurant, maar op termijn hoop ik mijn activiteiten te verplaatsen naar een atelier”, vertelt Vandebosch.

Democratische prijs

Het Krokettenhuis maakt artisanale kroketten aan een democratische prijs. “Dat doe ik met een reden. Ik vind dat het merendeel van de kroketten dat je nu op de markt kan vinden, onvoldoende kwaliteitsvol zijn. Zeker als je ziet welke prijs daar soms tegenover staat. Ik wil een topproduct aanbieden tegen een zeer democratische prijs”, vertelt hij. Om dat te doen, kiest Vandebosch naar eigen zeggen voor producten van goede leveranciers.

“Mijn garnalen komen van Martin´s verse vis, die rechtstreeks van de visveiling koopt in Zeebrugge. Momenteel heb ik enkel de garnaalkroket in aanbieding maar begin volgend jaar komt daar nog een kaaskroket en vleeskroket van varkenswang bij. Bovendien wil ik ook aangepaste dipsauzen per kroket maken”, gaat Vandebosch verder.

Met zijn bedrijf richt hij zich voornamelijk op particulieren en horecazaken.

Met de hand gemaakt

“Ik hecht veel belang aan ambacht en de puurheid van mijn producten. Alles wordt met de hand gemaakt en iedere kroket gaat door mijn handen. Zo hoop ik naam te maken als betrouwbare partner in groot Brugge, zowel voor particulieren als voor horecazaken. Aan de hand van een goede kroket kan je afleiden of de chef van een restaurant een goed smakenpalet heeft. Een goede kroket wordt onderschat!” (AVH)