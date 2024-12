“Jammer genoeg geen overnemer gevonden”: Sandra (51) sluit na 30 jaar definitief haar ‘Frituur Peter’

Op 31 december gaat voor de laatste keer het licht uit in Frituur Peter aan de Oostendesteenweg in Eernegem. In de gekende ‘witte barak’ aan de Halve Barrière zal Sandra Vanwynsberghe dan definitief de deur achter zich sluiten.

Meer dan 30 jaar was Sandra Vanwynsberghe (51) hét vertrouwde gezicht in Frituur Peter. Sandra volgde een kappersopleiding, maar ging onmiddellijk na haar studies in 1993 aan de slag als werknemer in de frituur. Toen haar werkgever drie jaar later de zaak wilde overlaten waagde ze de sprong en koos er resoluut voor om zelf eigenaar te worden.

Nu vindt ze het zelf tijd om een punt te zetten achter haar leven als zelfstandige.

“Stoppen op mijn 50ste, dat leek mij wel een goede beslissing”, vertelt Sandra. “Als zelfstandige kan je je niet permitteren om ziek te worden of iets te mankeren zonder er meteen ook financieel de dupe van te worden. Als werknemer ligt dat toch anders.”

Frituur verdwijnt

Dus startte Sandra vorig jaar met haar zoektocht naar een overnemer. Uiteindelijk vond ze een private koper, die voornamelijk geïnteresseerd is in het terrein. “Dat de frituur niet zal blijven bestaan is jammer, maar dat kan ik wel begrijpen”, geeft ze mee. “Een frituur openhouden is meer dan ‘de hongerigen spijzen’. Je bent ook het aanspreekpunt waar de klanten hun kleine en grote zorgen en vreugde kwijt kunnen. Dat zal ik zeker missen!”

Waarom dan toch stoppen? “Weet je, ik heb altijd met heel veel plezier achter mijn frietketels gestaan, maar er is meer in het leven dan dat”, verduidelijkt Sandra. “Naarmate er jaartjes bijkomen op de teller wil ik toch ook graag wat meer ’s avonds en in de weekends thuis zijn. Een echte 9-to-5 job en niet langer mijn eigen baas zijn zal zeker een aanpassing zijn, maar het is mooi geweest.”

En nu? “Ik ben volop aan het solliciteren; ik zoek wel een job met veel sociaal contact en tot nu toe heb ik dat nog niet gevonden”, klinkt het.