“Inrichting doet denken aan een tropische bestemming”

Beachbar Pata Pata mogen we zonder twijfel een buitenbeentje onder de beachbars noemen. Axelle Vanbesien (28) en Michael Roelant (33) hebben al de horeca- en andere ervaring die ze opdeden in het verleden samengebundeld. Het resultaat is een parel geworden op het strand van Middelkerke.

Het koppel weet heel goed wat de klanten verlangen, want jaren terug waren ze aan de slag in onder meer Diedjies in Kuurne en de populaire Sunstudio in Middelkerke. Deze ervaringen koppelden ze met wat de mensen verlangen als ze naar zee komen. Het resultaat is de meest gegeerde zomerbar van West-Vlaanderen.

Vakantiegevoel

“Aan zee en op de dijk heb je sowieso al het vakantiegevoel, maar wij wilden er net dat ietsje meer aan toevoegen en de mensen de indruk geven dat ze in een tropisch land vertoeven. De kleuren, het meubilair en de palmbomen vormen hiervoor het ideale decor”, zegt Michael. Een ander aspect dat de beachbar Pata Pata populair maakt is de persoonlijke aanpak. “We vinden het heel belangrijk dat de mensen zich thuis voelen in onze beachbar. We zien dan ook dat heel wat klanten na een eerste bezoek terugkomen en dat is natuurlijk altijd leuk”, geeft Michael nog mee.

Eigen avontuur

Voor Axelle en Michael is de beachbar niet nieuw, want vooraleer zijzelf uitbater werden van Pata Pata, twee jaar geleden, werkten ze al jaren mee met de vorige eigenaars. Hun eigen avontuur begon eigenlijk in de Spermaliestraat met de gelijknamige winterbar Pata Pata. We keren hiervoor terug naar 2016. Winterbar Pata Pata was toen the place to be voor al wie hield van amusement en plezier. Toen al beseften ze maar al te goed wat de klanten wensten. Daarom ook dat het jaar erop een groot gedeelte van de winterbar binnen kon plaatsvinden. Van winter naar zomer was voor Michael en Axelle maar een kleine stap met grote gevolgen, want de titel van leukste zomerbar van de provincie kunnen ze hen alvast niet meer afnemen. Beachbar Pata Pata is gelegen op het strand in de onmiddellijke omgeving van het De Greefplein in Middelkerke en is iedere dag open van 10 tot 21 uur.