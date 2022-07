Ina opent opnieuw haar pop-upbar aan de Leie

Sinds vorige week kan je tijdens je fiets- of wandeltochtje opnieuw even verpozen in de tuin van Ina Libbrecht, aan het kruispunt van de Trakel en de Dolagestraat. Haar pop-up vormt de aanloop naar de vaste horecazaak die eind dit jaar de deuren opent.

Twee jaar geleden, midden in de coronapandemie, begon Ina Libbrecht (29) met haar pop-up, die intussen uitgroeide tot een vaste waarde langs de Leie. Vanop de oprit van haar huis brengt Ina in een gele zeecontainer ambachtelijk roomijs, frisse drankjes – zoals sapjes van de iets verderop gelegen hoeve Lambrecht-Baart of bieren van Dikke Jan – en koffie aan de man.

In haar tuin kan je rustig genieten van je ijsje of je drankje. “We kregen veel positieve reacties, waardoor we beslisten om verder te doen. We focussen nog altijd op fietsers en wandelaars, passanten zeg maar. Het is zeker niet de bedoeling om er een typische zomerbar met luide muziek van te maken. Een gezellige tussenstop, zo zien we het.”

© PNW

Nog tot en met eind september kan je iedere dag tussen 14 en 20 uur terecht bij de pop-up. “Maar die openingsuren zijn wel weersafhankelijk. Bij te slecht weer zal ik de deuren gesloten houden”, zegt Ina, die de uitbating alleen verzorgt. “Soms springt mijn partner wel eens bij, als het te druk is.”

Met haar pop-up kan Ina zich volop voorbereiden op de opening van haar vaste horecazaak, die eind dit jaar van start gaat. Samen met haar vader Piet sloot ze een overeenkomst met de stad af voor de uitbating van een cafetaria in een vergeten Desselgems natuurgebied. Het gaat om de zes vijvers tussen de Schoendalestraat en de Gentseweg, die ooit dienst deden als zandwinningsputten, maar nu enkel nog gebruikt worden door vissers.

Gloednieuwe cafetaria

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de gloednieuwe cafetaria, die het aftandse visserscafé aan de achterkant vervangt. “Het wordt een gezellige bar met een tearoom waar je een drankje en een aperitiefplank kan bestellen, maar ook koffie met taart”, zegt Ina, die er in de buurt opgroeide.

“Ik vond het altijd al jammer dat dit zo’n vergeten plek was en het was altijd mijn droom om iets in de horeca te starten, dus beide doelen komen hier samen. Hopelijk kan dit een meerwaarde bieden om meer mensen hierheen te halen.” (PNW)