In Takai Sushi kan je voortaan ook gezellig gaan tafelen

Net voor de coronalockdown openden ze in de Hoogstraat 24 een takeaway, die een succes werd. Nu hebben Marc Paccou en zijn Chileense vrouw Arlette Perez hun Takai Sushi uitgebreid met een echte sushibar, met tien zitjes. Een aanrader voor de liefhebbers van de Japanse keuken, met een Zuid-Amerikaans tintje.

Het leven van Marc Paccou (49) leest als een avonturenroman. Van jongs af aan is hij aangetrokken tot de horeca. De zoon van bakker Jacques Paccou heeft evenwel geen zin om in de voetstappen van vader te treden, in de bakkerij in de Marktstraat. Hij kiest voor een… wereldreis.

“In 2013 trok ik mijn stoute schoenen aan en streek als ambitieuze skater neer in Californië, om me in Los Angeles verder te ontwikkelen”, vertelt Marc. “Ik kende er sportieve successen, maar maakte er ook kennis met de geheimen van de Japanse keuken. Ik besloot verder naar het zuiden te reizen om me te vervolmaken in die tak van de gastronomie. In Zuid-Amerika leerde ik in Peru Arlette kennen. We trouwden in haar thuisland Chili en woonden een jaar in Viña del Mar, de derde grootste stad van Chili, in de provincie Valparaiso.”

“In 2017 kwamen we naar België. Algauw stond ik in de keuken van het restaurant van de KYCN. Niet voor lang, want het kriebelde om een eigen zaak te beginnen. Dat werd dus takeaway Takai Sushi, een stukje Japan in Nieuwpoort.”

Nikkei en omakase

Na de coronaperiode besloten Marc en Arlette hun zaak uit te breiden. Naast de takeaway kwam er een sushibar, met tien zitjes aan de balie, waar je uitzicht hebt op de open keuken.

De lekkerbekken kunnen hier genieten van een sushibar met Zuid-Amerikaanse invloeden, in vaktermen nikkei style sushi. Marc en Arlette serveren diverse gerechtjes omakase, de Japanse term voor de keuze van de chef, en voorts miso soep, ramen soep, sashimi en dus nikkei. Je kunt er ook terecht voor een aperitiefje – probeer de pisco sour, een cocktail op basis van het Chileense druivendistillaat pisco; uiteraard staan ook sake, Japanse whisky, gin, bier en wijn op de kaart.

Met deze uitbreiding van de zaak van Marc en Arlette is Nieuwpoort een culinaire parel rijker. Als het om pure keuken gaat, spannen de Japanners de kroon. Laat je niet afschrikken door de niet vertrouwd klinkende namen, en ontdek de verfijnde gerechten. Gezien het beperkte aantal plaatsen reserveer je best. (GKM/PG)

Takai Sushibar, Hoogstraat 24, 8620 Nieuwpoort, 0472 55 37 38.