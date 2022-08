Iedereen weet deze zomer het Ieperleedhof te vinden: IJscrème die een omweg waard is

Je maakt het niet elke dag mee, dat tachtig oldtimers plots je erf oprijden. Filip Claeys zag het vorige zaterdag gebeuren, in zijn zuivelhoeve Ieperleedhof, in de Fleriskotstraat in Leffinge. De chauffeurs hadden zin in een ijsje van zijn vrouw Katrien. Of hoe een ideetje en wat haastwerk uitdraaien op een smakelijk succes.

Op het melkveebedrijf van Katrien Goemaere (46) en haar man Filip Claeys (52) is er op zich niet zo heel veel veranderd sinds de coronacrisis. De honderd koeien worden nog ieder dag gemolken zoals vanouds, maar tussen het vele werk door namen Katrien en Filip er nog een activiteit bij.

Op vraag van de toeristische dienst, die tijdens de coronajaren het toeristisch aanbod wou spreiden over het hinterland, kwam het idee om op de hoeve zelfgemaakte ijsjes te verkopen. Katrien heeft biotechniek gestudeerd en daarna hotelschool gevolgd, en dus: “Het zit in haar genen om ijsjes te maken en taarten te bakken”, zegt Filip.

Eerst werd aan een automaat met allerlei desserts gedacht, maar dat bleek door de korte termijn praktisch niet meer haalbaar. “We hebben dan een oud tuinhuis gekocht en er een ijstoog in gezet die we nog hadden staan, en zijn beginnen ijscrème draaien. Gelukkig hebben we veel hulp van onze kinderen, want zonder hen zou het niet lukken. De jongens Bram, Lode en Arne zijn nu wel op Chirokamp en onze dochter Tine zit in Gent te studeren voor haar tweede zit.”

We zitten op een fiets- knooppunt. De mensen beginnen ons te kennen

Het werd een enorm succes. Buurtbewoners en toeristen vinden steeds vaker de weg naar de boerderij om er tussen de loeiende koeien een ijsje van verse melk te komen eten.

“Alles staat en valt met het weer. Gelukkig zitten we op een fietsknooppunt – al hebben we nog altijd geen fietspad in de Fleriskotstraat. We vragen dat al enkele jaren. Het fietspad moet maar een kilometer doorgetrokken worden, van de Fleriskothoeve tot hier aan het Ieperleedhof, maar blijkbaar is het geld op. Toch zien we heel veel fietsers passeren. De mensen beginnen ons te kennen. Verleden jaar was het een beetje minder, omdat het weer tegenviel, maar dit jaar recupereren we dat met die mooie zomer.”

En zo gebeurt het dat op een zonnige zaterdag plots tachtig oldtimer-Porsches stoppen aan het Ieperleedhof omdat de deelnemers aan de Classic Coast Tour vanuit De Haan zin hebben in een lekker ijsje van Katrien. (PG)