Iconische herberg De Leute in Oeren gaat weer open: “Instant verliefd op het pand”

Na bijna twee jaar van inactiviteit heeft de iconische herberg De Leute nieuwe uitbaters gevonden. Sophie Laridon en Michel Vanwijnsberghe wonen in Leisele en openen de deuren op Valentijn, vrijdag 14 februari. “Er komt veel bij kijken, maar we hebben er echt goesting in”, zegt het koppel.

De Leute in Oeren is ongetwijfeld een van de oudste horecazaken in de Westhoek. Op de gevel staat 1672 vermeld. Het is de enige herberg die nog overblijft van de in totaal drie herbergen die Oeren ooit telde. Het pand heeft een bijzondere historiek. Het draagt de naam Oud Gemeentehuis, omdat het gebouw tot aan de fusie met Alveringem in 1971 ook echt dienst deed als gemeentehuis. Op de voutekamer van de herberg gingen er huwelijken, gemeenteraden en andere politieke vergaderingen door. Het charmante pand stond bijna twee jaar leeg. Met het koppel Michel Vanwijnsberghe en Sophie Laridon komt daar nu verandering in. Zij hopen er opnieuw een drukbezochte brasserie van te maken. De Leute is eigendom van brouwerij De Bie uit Dentergem.

Op zoek

“Wij waren op zoek naar een leuk horecapand”, vertellen Michel en Sophie, die tot op heden een traiteur- en cateringzaak en een huiskamerrestaurant hebben uitgebaat, maar die beide activiteiten nu stop zetten. “We zijn een paar keer door Oeren gereden en werden instant verliefd op De Leute. We hebben samen gezeten met de eigenaar en drie weken later het huurcontract ondertekend. Op vrijdag 14 februari om 11 uur gaan we open en vanaf nu is het alle hens aan dek. De keuken voldoet aan alle normen, de schoonmaakploeg is al langsgeweest en de tafellakens en gordijnen zijn gewassen. Verspreid over de veranda, de voute en de voorplekke, waar zelfs nog een Leuvense stoof staat, kunnen we heel wat mensen ontvangen. We vinden dit een geweldig pand: enerzijds omwille van het interieur dat authentiek is en nostalgie ademt, anderzijds omwille van de kindvriendelijke buitenomgeving die volledig omheind is en waar tegen de zomer onze kippen en geitjes zullen lopen”, klinkt het.

Doorlopend

De Leute zal vrijdag tot en met zondag open zijn, doorlopend vanaf 11 uur en van 1 april tot 31 oktober van woensdag tot en met zondag. Michel staat in de keuken, Sophie zal samen met enkele jobstudenten de zaal bedienen.

Wat er op de kaart zal staan? “Alvast zeker boerestuten met paté, hesp, kaas en hoofdvlees”, glimlacht Sophie. “De verhalen die we daarover horen, is dat die hier altijd het handelsmerk zijn geweest. Verder Vlaamse klassiekers als vol-au-vent, varkenswangetjes, traag gegaarde ribbetjes, garnaalkroketten, gamba’s, gebakken zalm met garnituur, enzovoort. We zullen een vaste kaart hebben met suggesties per seizoen. Op reservatie en vanaf vier personen kunnen wij ook fruits de mer en koude visschotel aanbieden. We zullen twaalf van de veertien bieren van brouwerij De Bie verkopen. Het bijzondere aan deze bieren is dat ze elk hun eigen verhaal hebben en dat dit vermeld staat op het etiket. We denken ook aan huifkartochten voor de zomer.”

Michel en Sophie geven nog mee dat reservatie niet verplicht is, maar wel wordt toegejuicht.

Info en reservatie: www.brasseriedeleute.be