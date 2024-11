Hotel De Stokerij is nu vakantiewoning: “Zo laten we het potentieel zien”

Tussen de paarden- en koeienweiden en op een paar honderd meter van de Roksemput: hotel de Stokerij kent een unieke ligging. Al enkele jaren zoeken Ingrid Breda (61) en Jan Schaek (70) een koper voor de zaak waarin ze ruim dertig levensjaren stopten. Maar in afwachting van een koper is het bekende adresje nu een vakantiewoning voor grote groepen. “Voor volgend jaar zijn we al enkele maanden volgeboekt.”

Ingrid en Jan zijn bekende horecagezichten in de streek. Zo stonden ze aan het roer van het voormalige (en intussen verdwenen) café Tourmalet in Gistel en restaurant Jan Breydel in Roksem. 35 jaar geleden openden ze hun bekende hotel in de Oudenburgse deelgemeente. “Op de huidige locatie huurden we een huisje, een boerderijtje. Toen de eigenaars het wilden verkopen, sprongen wij op de kar. Het was een klant van ons in Jan Breydel, die ook ingenieur was, die aanraadde om hier een hotel te bouwen. Toen we op de toenmalige BRT het reisprogramma Boeketje Vlaanderen zagen (dat agrarisch en cultureel toerisme promootte, red.) zetten we onze plannen kracht bij.” Het was Jan zelf die als architect hotel De Stokerij ontwierp. Het resultaat: acht kamers in het luxueuze segment. “Gaandeweg gingen we naar tien kamers met zes jacuzzi’s. We combineerden de Jan Breydel met De Stokerij: in de ene vonden bijvoorbeeld huwelijksfeesten plaats, waarna de feestvierders in het hotel overnachtten.” In 2006 verkochten Jan en Ingrid de Jan Breydel en werd De Stokerij een combinatie van een hotel mét restaurant. “Een goeie zet, want mensen konden zo languit aan tafel blijven zitten.”

“We volgen nu ons eigen tempo, terwijl het gebouw zelf een nuttige invulling krijgt”

Topvakantie

Maar de tand des tijds staat niet stil, ook niet voor het horecakoppel. “We worden een dagje ouder en het hotel runnen werd stilaan een uitdaging.” Hun kinderen Charlotte en Pieter kozen voor een ander carrièrepad en namen de zaak niet over. In 2021 zetten ze het dan maar te koop. En dat is het nog altijd. Maar sinds kort gaven ze het een nieuwe invulling: dat van een vakantiewoning. “Alles is hier aanwezig om een topvakantie door te brengen: professionele keuken met grote koelkasten en dito oven en vaatwasmachine, we zijn hondvriendelijk, er zijn leuke adresjes in de buurt, de ligging in het rustige groen is uniek… Mensen kunnen van hieruit een prachtige daguitstap naar Brugge of de kust maken, een hele dag wandelen of fietsen. In heel deze regio zijn hotels of vakantiewoningen van deze omvang schaars.”

25 tot 28 personen

Hotel De Stokerij – want hoewel het officieel erkend is als vakantiewoning behoudt het de naam – kent tal van leuke details: kamers met plankvloeren, voleiken deuren, knappe decoratie zoals een oude apothekerskast; tabakssnijder, kerkornament of lekker ouderwetse telefoon. In het onthaal zie je ook een distileerinstallatie die Jan en Ingrid uit Portugal hebben meegebracht. “De tien kamers bieden plaats aan groepen van 25 tot 28 personen. Alle faciliteiten zijn aanwezig: sauna, stoomcabine, oplaadpunt voor elektrische wagens, fietsenstalling. En ja, de reservaties lopen heel goed, bijvoorbeeld van families die nog eens samen op reis willen. Zo hebben er zich al Nederlanders aangemeld, maar ook mensen van Antwerpen en Limburg. Volgend jaar in september, oktober en november zijn we zelfs al volzet. Voor ons is dit niet meer de drukte van een hotel runnen: het enige wat wij moeten doen, is de gasten ontvangen. En nadien de vakantiewoning poetsen en het bedlinnen verversen. That’s it. (lacht) Voor ons voelt het aan als prepensioen. We volgen nu ons eigen tempo, terwijl het gebouw zelf een nuttige invulling krijgt. Kandidaat-kopers zien zo het volle potentieel. We koesteren goeie hoop dat er zich een enthousiast koppel aanbiedt om de zaak voort te zetten. Zo zouden een combinatie kunnen maken van ’s weekends een vakantiewoning en in de week een hotel met restaurant of wellness. Zo kunnen de toekomstige uitbaters een goeie balans vinden tussen werk en privé.”

Twee nachten in De Stokerij voor 25 personen kost 2.500 euro. Wie zich geroepen voelt om de zaak over te nemen, kan contact opnemen via 059 26 83 80.