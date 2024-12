Hostellerie Kemmelberg heropent in maart 2025

Na een grondige renovatie en restyling opent Hostellerie Kemmelberg in maart 2025 opnieuw haar deuren. De nieuwe eigenaars zijn de families Desmet (Decospan, Woodstoxx) en De Nolf (Roularta, Monavisa). Hun ambitie is om de hostellerie in zijn volle glorie te laten herrijzen en van het hotel/restaurant opnieuw een gastronomische hotspot van de regio maken.

Gelegen op de top van de Kemmelberg, heeft de hostellerie een rijke geschiedenis. Sinds de opening in 1954 trok ze oorspronkelijk de welgestelde bourgeoisie, Franse textielbaronnen en zelfs de koninklijke familie aan. Met haar gastronomisch restaurant en fenomenale uitzicht fungeerde de Hostellerie jarenlang als vaste ontmoetingsplaats voor prominente bedrijven zoals Picanol en andere toonaangevende spelers uit de regio.

Eind 2023 namen de families Jan Desmet en Rik De Nolf de hostellerie over, een initiatief dat werd geleid door Robbert Desmet, eigenaar van Woodstoxx. Hij organiseerde al jarenlang strategische dagen met zijn bedrijven bij de hostellerie, raakte zo in gesprek met de eigenaren en greep eind 2023 de kans om het pand over te nemen. Vervolgens bundelde hij de krachten met de familie De Nolf.

Comfort en stijl

Dit jaar werd het gebouw volledig gestript en gerestyled naar een ontwerp van Maister uit Roeselare. “Het vernieuwde concept kenmerkt zich door authentieke houtpatronen, diepe, rijke kleuren en een landelijke, elegante uitstraling”, klinkt het nu in een persbericht. “De vernieuwde hostellerie met het spectaculaire zicht over Frans-Vlaanderen legt de nadruk op comfort en stijl. Naast 22 kamers beschikt het complex over een restaurant met 50 zitplaatsen, een fantastisch terras, een uitgebreide wijnkelder met topwijnen, een sfeervolle bar, een salon met open haard, vergaderzalen voor 20 tot 80 personen, een spa met alle faciliteiten, een fitness, ruime parking en mooie tuin.”

Breed publiek

“De hostellerie vormt een waardevolle aanvulling op het lokale toerisme en belooft een hotspot te worden voor wandelaars, fietsers en golfers in samenwerking met golfclub De Palingbeek. Het beoogde publiek is breed: liefhebbers van de Westhoek en gastronomie, bedrijven op zoek naar een plek om leveranciers of klanten te logeren en om te lunchen met zakenpartners; families en vriendengroepen die samen een weekendje eropuit trekken; bedrijven die een seminarie of teambuilding organiseren; en feestvierders op zoek naar een unieke locatie voor een trouw, personeelsfeest of ander event. Hostellerie Kemmelberg zal ook volledig afgehuurd kunnen worden onder het unieke rent-your-private-hotel concept.”

Vanaf maart 2025 zal Hostellerie Kemmelberg open zijn van dinsdagavond tot zondagmiddag. Groepen en bedrijven kunnen er de hele week verblijven. Momenteel is het management op zoek naar enthousiaste medewerkers voor de keuken, bediening, receptie en housekeeping. Geïnteresseerden kunnen de openstaande vacatures bekijken op www.hostelleriekemmelberg.be.