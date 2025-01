Horecaman Yarne (21) start als cocktailshaker in bijberoep: “Veel bijgeleerd in Nederland”

Yarne Borteel startte met zijn bijberoep Shaken by Yarne. De 21-jarige Zonnebekenaar heeft de horecamicrobe al enkele jaren te pakken en wil nu een nieuw hoofdstuk aansnijden met zijn eigen zaak. Binnenkort organiseert hij ook maandelijkse cocktailavonden in ’t Appel in Ieper.

Voor Yarne is de horeca een rode draad in zijn leven. “Ik werk al sinds mijn 15de als jobstudent in de horeca en na de middelbare school ging ik meteen vast aan de slag in deze sector”, vertelt hij. “Op dit moment ben ik werkzaam als hoofdbartender bij Billy Ray in Kortrijk en ik doe een flexijob in de keuken van ’t Appel in Ieper.”

Op 1 januari startte hij zijn bijberoep Shaken by Yarne. “Ik wilde al langer iets uit de grond stampen dat nauw aansloot bij mijn hoofdjob. Een vriend tipte mij om een cocktail-opleiding te volgen in Amsterdam. Ik ging voor een maand naar Nederland en leerde er veel bij.”

Yarne is gepokt en gemazeld om zijn klanten van een onvergetelijke ervaring te voorzien. “De eerste aanvragen komen binnen en ik hoop er binnen enkele jaren mijn hoofdberoep van te kunnen maken. De mensen kunnen mij steeds contacteren voor een eerste gesprek. Dan zien we wat de verwachtingen zijn en werken we iets uit op maat. Voor kleinere evenementen zal ik alleen werken, anders zou ik extra personeel kunnen inschakelen. Er is een rijk gamma aan mogelijkheden. Mijn favoriete cocktail? Ik ben fan van zoetere cocktails en een aanrader is de 43 Sour. Dat is een combinatie van 43 likeur, citroensap, suikersiroop, eiwitten en angosturabitters. Uiteraard bied ik ook verschillende mocktails aan. Op vandaag kan je daar al veel kanten mee uit.”

Cocktailavonden

Yarne probeert verschillende generaties aan te spreken. “Ik ben actief op alle socials. Zo geef ik bijvoorbeeld demonstraties op TikTok”, aldus Yarne, die vanaf februari met een maandelijkse cocktailavond start in ’t Appel. “Ik zal de drankjes voorzien en ’t Appel zorgt voor bijhorende bites. De eerste cocktailavond is op vrijdag 7 februari en ook in de maanden maart, april, mei en juni organiseren we dit telkens op de eerste vrijdag vanaf 16 uur.”