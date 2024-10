“Het is wachten op januari”: Stoelendans op til in caféwereld Hulste en Bavikhove

Binnenkort verandert er een en ander in de caféwereld van Hulste en Bavikhove: Chasse Patate in Bavikhove is over te nemen en De Villa in Bavikhove krijgt andere uitbaters, net als ‘t Kloefke in Hulste. De actoren zijn Ann Vercruysse en Tom Vanheuverbeke, Michiel Delie en Daphné Dekemele, en Jari Vansteenkiste en Suzanne Nuyttens.

Het goed beklante Café ‘t Kloefke in Hulste is overgelaten door zaakvoerder Michiel Delie (31) en zijn vriendin Daphné Dekemele (31). Er was in de zomer van dit jaar al beslist te stoppen en nu is het overgelaten. “We hadden altijd gezegd na drie jaar te stoppen. Nu we een huis gekocht hebben, wil ik graag veel van de verbouwingen zelf doen. Dat doen in combinatie met een café runnen gaat niet”, zegt Michiel. “Eind dit jaar geven we op 28 december nog wel een grote afscheidsfuif in ’t Kloefke.” AnnVercruysse (58) en TomVanheuverbeke (49) worden vanaf januari de nieuwe zaakvoerders. Zij komen van Café De Villa in Bavikhove, die ze sinds 2021 samen met hun zoon Jari Vansteenkiste uitbaten.

Jari Vansteenkiste en Suzanne Nuyttens van Chasse Patat gaan De Villa gaan uitbaten van zodra Chasse Patate is overgelaten. © Tom Devos

“De Villa was eerder een avond- en nachtcafé dan een dagcafé. Een gezellig volkscafé zoals ‘t Kloefke, dat tijdens de dag open is, lijkt ons wel iets, bijna pal onder de kerktoren en op het dorpsplein”, luidt het bij Ann en Tom. “We gaan dit hier zeker enkele jaren doen. Het is nu wachten op januari.” VoorAnnbetekent ‘t Kloefke een terugkeer naar haar roots, ze is namelijk van Hulste. Tom groeide op in Stasegem. Zoon Jari wordt voorlopig alleen zaakvoerder van De Villa. Voorlopig, want er hangt nieuws in de lucht.

Bloeiende zaken

Jari Vansteenkiste begon in De Villa in 2021 en bleef na de coronaperiode zijn moeder en stiefvader helpen in de zaak. “Nu mijn moeder en stiefvader naar ‘t Kloefke gaan, kan ik de zaak niet alleen runnen, dat is niet haalbaar. Intussen ben ik goed bevriend en partner geworden van Suzanne Nuyttens, die drie jaar geleden de Chasse Patate overnam en waar ik ook hielp. Ik kan medewerkers zoeken, maar zij wil nu graag dat we samen De Villa gaan runnen. We zijn vorig jaar een koppel geworden”, aldus Jari. De Chasse Patate werd drie jaar uitgebaat door Pedro ‘Peetje’ Naert (51), maar hij moest de zaak overlaten. “Ik heb me er altijd gejeund. Maar persoonlijke omstandigheden noopten ons de bloeiende zaak over te laten”, zei Pedro toen.

AnnVercruysse enTomVanheuverbeke gaan in januari ’t Kloefke gaan uitbaten. © Tom Devos

Leuk detail: Pedro werkte 32 jaar in de horeca en baatte met veel succes onder meer ‘t Kloefke uit, tot hij naar de Chasse Patate kwam. Momenteel is Suzanne Nuyttens op zoek naar een overnemer van haar café Chasse Patate. “Het is een sterk en mooi café met biljartclub, kaartersclub en vogelpikclub. Plus, het is ook het supporterslokaal van Eli Iserbyt.”, zegt Suzanne. Nog een leuk detail: Jari komt uit Hulste en ging in Bavikhove wonen, Suzanne is afkomstig uit Bavikhove en woonde in Hulste. Nu woont het koppel in Hulste.

Samengevat

In januari gaan AnnVercruysse enTomVanheuverbeke ‘t Kloefke uitbaten, waar huidig uitbater Michiel Delie stopt. Jan Vansteenkiste, die werkt in De Villa, en Suzanne Nuyttens, die komt van de Chasse Patate, gaan naar De Villa, als Chasse Patate van Suzanne overgelaten is. En Café ‘t Damberd, het derde café in Bavikhove? Dat blijft ’t Damberd.