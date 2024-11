Hans (54) en Tamara (51) verlaten de Kempen en openen B&B Quay 17 in Brugge

In de Sint-Annarei 17 opende het koppel Hans Van Bael (54) en Tamara Van den Branden (51) B&B Quay 17 in Brugge. Hans en Tamara verlieten hun vaste job en hun heimat in de Kempen om dit Brugse avontuur aan te gaan.

Hans Van Bael en Tamara Van den Branden ontvangen sinds begin november binnen- en buitenlandse gasten in een van de zes kamers van hun B&B Quay 17 langs de Sint-Annarei. Het uitbaten van een B&B in Brugge betekent een opmerkelijke carrièreswitch voor het koppel uit Geel, in de Antwerpse Kempen.

Quality time

“Tamara had meer dan dertig jaar een eigen kapsalon en ik had een commerciële functie in de medische sector”, zegt Hans. “Al van voor de coronacrisis overwogen we professioneel een andere weg in te slaan. We wilden meer quality time met elkaar. Aanvankelijk dachten we eraan om in het buitenland met een B&B van start te gaan. Maar dat zagen mijn ouders, die al richting de tachtig jaar gaan, niet zitten. Ik ben enig kind en ze dachten dat ze mij nog maar heel zelden zouden zien. Dus stuurden we onze plannen bij. Wél een B&B, maar dan in eigen land.”

Ooit een brouwerij

En de keuze voor Brugge met zijn enorm groot toeristisch potentieel was al vlug gemaakt voor Hans en Tamara. “We komen hier al 25 jaar erg vaak en hebben veel vrienden in de stad”, gaat Hans verder. “Eerst stonden we op een ander pand in Brugge maar via een kennis zijn op dit fraaie historische pand uit 1675 gestoten. Er waren net verbouwingswerken opgestart en wij huren het nu maar hadden heel wat inspraak over de inrichting. Die is hoofdzakelijk modern maar met veel respect voor de mooie historische elementen. We hebben vier mooie kamers en twee suites. Bij de B&B hoort ook een terras en een eigen parking met laadpalen voor elektrische auto’s.”

Rijke geschiedenis

“Het pand heeft een heel rijke geschiedenis en is ooit nog een brouwerij geweest. We hebben zelfs nog een bierrecept terug gevonden van die brouwerij en lieten op basis daarvan door de Brugse brouwerij Fort Lapin het biertje Quay 17 brouwen. Dat serveren we dan, naast andere dranken uiteraard, in onze eigen ‘bruine kroeg’. De mensen kunnen er zelf achter de bar staan en we hanteren het systeem van ‘honesty bar’.