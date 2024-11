Hannelore (40) gaat van start met plantaardige patisserie Canela

Hannelore Debusschere (40) ging bij haar thuis in de Invalidenstraat in Sint-Kruis van start met patisserie Canela. De voormalige leerkracht maakt zo van haar passie haar beroep. “Ik werk enkel met plantaardige producten en hou rekening met intoleranties”, zegt Hannelore.

In de Invalidenstraat 56 in Sint-Kruis stampte Hannelore Debusschere patisseriezaak Canela uit de grond. “Hoe die zin en ook wel die passie voor patisserie is ontstaan kan ik niet meer juist zeggen, maar ik weet wel nog dat ik na mijn studies Romaanse Talen enorm veel begon te bakken”, vertelt Hannelore. “Maar ik legde mij verder professioneel toe op het onderwijs.” Door verschillende factoren en gebruik van een speciaal verlofstelsel kon Hannelore (tijdelijk) uit het onderwijs stappen om zich dus volledig aan haar passie voor patisserie te wijden. “Min of meer door een samenloop van omstandigheden was het nu het moment om het te proberen”, klinkt het.

intoleranties

Hannelore werkt voor haar patisserie enkel met plantaardige producten en gaat ook op zoek naar vervangende producten voor mensen met een bepaalde intolerantie. “Dat is zo gekomen omdat mijn ene dochter intolerant is voor koemelk en de andere voor tarwe”, zegt Hannelore. “Wie een volledige taart wil, moet een bestelling plaatsen. Klanten die eerder enkele stukken willen kopen, kunnen gewoon langskomen bij ons thuis. We installeerden een kleine koeltoog om alles mooi te presenteren voor de klanten. De winkel is open op donderdag en vrijdag van 11 uur tot 13 uur en van 15 uur tot 18 uur. Op zaterdag is de winkel open van 10 uur tot 13 uur. Het aanbod wijzigt wekelijks en staat telkens op onze website”, besluit Hannelore. (PDV)

Meer info: www.canela.be.