Gwendoline en Luc starten derde horecazaak in Rumbeke: “Een verborgen parel”

Met hun frituren ‘Koe-Koe’ in Roeselare en ‘En Route’ in Ardooie vielen Gwendoline Gunst en Luc Hallaert in het verleden in de prijzen, maar nu start het koppel een totaal nieuw horecaverhaal. Langs de Pastoor Slossestraat. “Een verborgen parel in Rumbeke. Een slechte ligging, maar een keer je hier geweest bent, vind je het hier top.”

Gwendoline Gunst (41) en haar man Luc Hallaert (53) ademen horeca. Het koppel runde acht jaar frituur Koe-Koe langs de Brugsesteenweg. Daarna volgde nog vijf jaar frituur En Route langs de Oostlaan in Ardooie. Met succes, Gwendoline en Luc werden met beide zaken verkozen tot beste frituur van België.

Op 1 oktober 2021 gaf het koppel de fakkel van En Route door aan een werknemer en zijn vriendin. “Door het vele werk merkten we dat we minder dicht bij ons cliënteel stonden. We zijn blij om te zien dat Glenn het heel erg goed doet in de frituur.”

Gwendoline en Luc speelden eind vorig jaar met het idee om een kerstchalet te openen tijdens de eindejaarsperiode. Corona gooide roet in het eten, het koppel zat volledig zonder werk. “De voorbije maanden waren er verschillende aanbiedingen. We wilden een graag een nieuw horecaverhaal schrijven en toen werden we plots gecontacteerd…”

Onmiddellijk toegehapt

Op oudejaarsdag ging het koppel een kijkje nemen in de voormalige brasserie ’t Withof langs de Pastoor Slossestraat in Rumbeke. “We hebben onmiddellijk toegehapt. We pakten inmiddels het interieur aan. Dit is een erg mooie zaak. Een verborgen stukje Rumbeke. Een slechte ligging, maar een keer je hier geweest bent vind je het top.”

Het horecakoppel doopte de zaak om tot Brasserie Sublime. Binnen is er plaats voor 56 gasten, buiten kan men ’s zomers genieten van een groot en rustig terras met negentig plaatsen.

Marketingbureau

In het verleden dachten vele Rumbekenaars dat brasserie ’t Withof verbonden was aan de serviceflats van de aanpalende Residentie ’t Withof. Niets is minder waar, de horecazaak staat open voor iedereen. “Het is aan ons om dat duidelijk te maken aan iedereen. We werken samen met een marketingbureau. Zij zullen onze toekomstige klanten op weg helpen naar onze zaak.”

Luc neemt de keuken voor zich, Gwendoline zal in de zaal en op het terras te zien zijn. “Een frituur runnen was erg leuk, maar ik graag de uitdaging aan om terug echt in de potten te roeren. De voorbije jaren hebben we veel gewerkt, maar met Brasserie Sublime willen we zelf ook echt genieten”, aldus Luc.

Fijne, betaalbare keuken

De brasserie zal tijdens het weekend open zijn van 11 uur tot sluitingstijd, in de week kunnen klanten er terecht tot 18 uur ’s avonds. Op dinsdag is de zaak gesloten. “s Zomers zullen we ook ’s avonds open zijn zodat de klanten extra lang kunnen genieten op het terras.” Gwendoline en Luc hopen mede met hun locatie en interieur een betere brasserie te kunnen zijn.

“Klanten kunnen bij ons genieten van tapas met een lekker glaasje wijn. We serveren klassiekers zoals vol-au-vent, stoofvlees en steak tartaar. We voorzien iedere dag een lunchmenu en pakken iedere maand uit met een maandmenu. We willen ons profileren als een fijne, maar betaalbare keuken.” Brasserie Sublime gaat open op woensdag 30 maart.

Meer informatie is te vinden op www.brasseriesublime.be.

(BF)