Gringoo’s opent de deuren in Anzegem

Bij Gringoo’s op het Dorpsplein 1 in Anzegem draait alles om smaak, gezelligheid en gemak. In de nieuwe eetplek aan de kerktoren eet je authentiek Texaans/Mexicaans. “Of je er nu ter plaatse van wilt genieten of liever kiest voor take-away, bij ons ben je aan het juiste adres”, klinkt het bij zaakvoerders Bram De Schryver (47) en Jenci Delaere (35).

Hoe de puzzelstukken soms samenvallen. “Een machtig concept wordt realiteit”, glundert de vroegere uitbater van het Vossenhol Bram De Schryver . “Het concept komt overgewaaid uit het exotische Waregem. Daar had je de Harlekino, veruit het beste Mexicaanse restaurant uit de omgeving. De uitbaters wonen ondertussen aan de grens van Californië/Mexico. Twintig jaar baatten zij het restaurant uit: top-eten in een succesvol concept.”

Het suddert al enige tijd in De Schryver zijn hoofd. “Het wordt eindelijk realiteit”, vervolgt hij. “Hierbij een knipoog naar Michael en Marijke bij wie ik het al werkend mocht ervaren in de keuken. Uren spendeerde ik met Michael aan de toog, verkocht aan zijn visie van eten in combinatie met de beleving.” De kneepjes van het vak leerde De Schryver in de Hotelschool.

Drie pijlers

“De laagdrempeligheid is het eerste dat ons concept typeert”, begint de Anzegemnaar die -uitgerekend daar- geboren en getogen is. “Eten in Gringoo’s is van dezelfde grootorde in de portemonnee als een frietje eten, een pizza of pita.” Afhaal ter plaatse is het tweede.

“Het zal efficiënt en snel gaan en als derde troef is er het toffe kader. De klant die zich onmiddellijk thuis voelt. Een aangenaam typisch Mexicaans bargevoel met latino vibes en op de muren artistieke murals -met dank aan de Zwevegemse kunstenaar en singer-songwriter Gèsman- en een variatie aan cocktails en specifieke Mexicaanse en andere dranken.”

Toekomstplannen

Van foodtrucks tot boxen met nacho’s of plancha’s met tortilla’s voor oudejaarsavond. “En wie wil kan het eten ook onbereid mee naar huis nemen”, vervolgt De Schryver. “Blijven plakken, laat thuis, ja… maar vers eten mee, zelfs nog een paar dagen te bewaren in de koelkast”, lacht hij. “Het is zoals de liefde: die is ook beter als ze niet onmiddellijk geconsumeerd wordt!” (GV)

Reservaties: tel 056 19 10 27