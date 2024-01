Grillhuis en nagelstudio op één locatie in Smedenstraat

In de Smedenstraat 24 in Brugge openden Mursal Shafaq (30) en Hoshang Hosseini (36) hun nieuwe zaak Grillhuis, waar ze durum, Afghaanse kebab en lamsbrochettes serveren. Het koppel kocht het pand en bracht er ook een nagelstudio in onder.

In een pand in de Smedenstraat dat een tijd leegstond en waar voorheen nog een interimkantoor was gevestigd, opende enkele weken terug de nieuwe horecazaak Grillhuis de deuren. De zaak werd opgericht door het uit Afghanistan afkomstige koppel Mursal Shafaq en Hoshang Hosseini. Ze wonen sinds 2013 in ons land. Hoshang werkte eerder bij metaalbedrijf Slabinck op het industrieterrein Ten Briele en Mursal runde een nagelstudio in de Noordzandstraat.

Werk & Ondernemen

Het koppel heeft het pand in de Smedenstraat 24 aangekocht. Naast het Grillhuis werd ook de nagelstudio van Mursal – Sitara Beauty Hair & Nails – erin ondergebracht, met ingang langs de zijkant. En ook de privéwoning van de uitbaters is erin ondergebracht. De ondernemende Afghaanse familie werd gedurende het hele proces, van A tot Z, bijgestaan door de stedelijke dienst Werk & Ondernemen, onder bevoegdheid van schepen Pablo Annys (Vooruit). Deze dienst heeft met het ‘Centrummanagement’ een kantoor vlakbij in de Smedenstraat. “Mursal gaf van in het begin aan dat ze voor kwaliteit koos en alles volgens de regels wou. Zelfs voor de keuze van de naam van de zaak mochten we mee brainstormen”, zegt Katleen Maes, businesspartner bij de dienst Werk & Ondernemen.

Toeristen

Een jaar na het eerste contact opent het Grillhuis, uitgebaat door de man van Mursal, de deuren. Dat hun zaak in Brugge moest komen, was vanzelfsprekend voor het koppel. “Het is een mooie stad, Brugge is gezellig en de toeristen zijn een extra toef”, zegt Mursal.

Voor iedereen

“We willen ook mee helpen aan de heropleving van de straat. En we zijn er echt voor iedereen. Jongeren komen graag een durum of pita eten en voor de liefhebbers bieden we ook verse vleesbereidingen zoals verzorgde schotels met Afghaanse lamsbrochettes.”

(PDV)

Info: www.instagram.com/grill_huis