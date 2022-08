Gezellig ontbijten, lunchen en koffiedrinken bij Krumbl’

Bij Krumbl’ kan je sinds deze week de dag goed starten met een ontbijt, aanschuiven voor een lunch en ‘s middag ook nog even op de koffie met huisgemaakt gebak. Krumbl’, uitgebaat door Evy Pattyn en Daphné Velle, vind je op het Werkenplein 12, waar jarenlang de bekende slagerij Norbert Deseure gevestigd was.

Daphné Velle, afkomstig uit Zarren, en Evy Pattyn uit Diksmuide leerden elkaar twee jaar geleden kennen. Op dat moment vertoefden beiden in de wereld van verzekeringen en koopaktes. Terwijl Daphné bij een notaris werkte, was Evy aan de slag in een verzekeringskantoor. “Daarnaast heb ik een passie voor koken en bakken”, vertelt Evy. “Zo werd vorig jaar in april Krumbl’ geboren, toen Daphné en ik startten met het maken van cupcakes en themataarten. Dat bleek goed aan te slaan.”

“Mijn werk in het notariskantoor lag me wel, maar ik miste toch het sociaal contact”, vult Daphné aan. “Omdat ik daarnaast altijd flexijobs in de horeca heb gedaan, kon ik dat gemis enigszins compenseren.” Vorig jaar kochten Daphné en Evy het hoekhuis op het Werkenplein. “Een grote sprong”, geven beiden toe, “maar we zagen meteen de mogelijkheid om hier een eigen zaak op te zetten. Een droom van ons beiden waarbij we onze passies bakken en koken, en opdienen konden verwezenlijken.” Bij Krumbl’ – Engels voor kruimels – zijn er 33 zitplaatsen. Je kan er elke ochtend vanaf 8 uur ontbijten, ‘s middags kan je er terecht voor een lunch en ‘s middags voor koffie met zoetigheden en zelfgebakken verse taart. “Een plaatsje reserveren hoeft niet, maar dat mag natuurlijk wel. Eén keer per maand en op speciale feestdagen plannen we ook een brunch”, besluit Evy. “Bij mooi weer is ons terras na 18 uur tot eind september ook open van donderdag tot en met zondag voor een hapje en een drankje”, vult Daphné nog aan. “Op maandag en dinsdag is onze zaak gesloten.”

Meer nieuws over Krumbl’ kun je vinden op Facebook, of via Instagram Krumbl. Contact: 0494 48 22 80