Gedaan met schenken, Liesa tapt haar picon nu uit speciaal vat: “Alleen maar voordelen”

Voor het Weekend van het Volkscafé pakken Liesa Ennaert (30) en Klaas Segers (32) voortaan uit met picon van ’t vat in hun café Øl bij de Menenpoort in Ieper. “Een primeur in de streek”, zegt Liesa.

Al jarenlang bereidt en schenkt cafébazin Liesa Ennaert haar Picon Vin Blanc op traditionele wijze. “Mengen in een ketel van vijf liter en overgieten in flessen, die bewaard werden in de koelkast in het café, om op het gepaste moment uit te schenken voor klanten”, vertelt ze.

Het koppel zag plots een video passeren op YouTube van een Amerikaanse collega, die zijn repetitieve cocktailbereidingen optimaliseerde. “Dat inspireerde ons om picon te tappen, zoals een pintje. We ervaarden de oude manier als tijdrovend en arbeidsintensief. Tijdens het omslachtig proces ontstond ook kwaliteitsverlies doordat heel wat zuurstof werd toegevoegd aan de picon. Minder vers dus.”

Picon zonder prik

De nieuwe werkwijze: de picon meteen gieten in een speciaal vat van twintig liter. “Mengen gaat eenvoudig: het vat platleggen en heen en weer rollen”, legt Liesa uit. “Daarna wordt het vat aangesloten als een vat bier: met een leiding voor de picon en een leiding voor stikstof, om te voorkomen dat er prik ontstaat in de picon.”

De picon wordt getapt sinds donderdag. “En het wordt positief onthaald: de klanten ervaren een frissere smaak. Geïnteresseerde collega’s zijn steeds welkom om het eens te bekijken en zelf uit te proberen. We tappen picon tot de zomer en bij succes gaan we ermee verder.” (TP)