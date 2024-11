Gault&Millau beloont jong ondernemerskoppel van De Drie Ridders met extra half punt

Restaurantgids Gault&Millau heeft chef Bart van Renterghem en zijn vrouw, gastvrouw-sommelier Emily Bauden met opnieuw een extra half puntje beloond voor het puike werk dat zij in restaurant ‘De drie Ridders’ neerzetten. Het koppel zegt “zeer blij” te zijn.

Bart van Renterghem en Emily Bauden waren pas 23 en 24 jaar toen ze in maart ’21 het karaktervolle pand ‘De Drie Ridders’ kochten. Verspreid over vier à vijf tafels bieden ze van donderdagavond tot maandagavond tot veertien couverts aan. Hier wordt niet à la carte gegeten, maar leveren bezoekers zich over aan een seizoensgebonden menu van de chef. Het koppel werkt quasi uitsluitend met verse kwaliteitsproducten uit eigen streek. Of beter nog, uit eigen gemeente of eigen tuin: rabarber van bij Pol Louwagie uit Gijverinkhove, biogroenten van Bert Samyn uit Leisele, quinoa van landbouwer Hans Gheldof uit Gijverinkhove, kikkererwten van Karel Dewaele uit Stavele of de boerenboter van de Korenhalm in Alveringem, een streling voor de tong waar gasten naar verluidt werkelijk dol op zijn. Het verste wat hier op tafel komt, is dagverse vis uit de Noordzee.

“Als je op vijf kilometer van je deur topproducten hebt, moet je goed zot zijn om besjes uit Zuid-Amerika te gebruiken”, zegt het koppel daarover. Goed drie jaar nadat ze in juni ’21 van start gingen, doet het koppel nog alles met z’n tweeën. “We doen alles stap per stap en met veel passie.”

Talentvol koppel

Op maandag 4 november beloonde restaurantgids Gault&Millau dit sterke koppel jonge ondernemers met opnieuw een extra half puntje. De Drie Ridders klimt zo van 14/20 naar 14,5/20. In haar recensie spreekt de jury over “een interieur met doordacht design, eerlijke producten en een talentvol koppel”.

“We zijn heel blij”, reageert Emily. “We werken voor onze klanten, zodat ze bij ons een gezellige en onvergetelijke avond kunnen beleven. Maar uiteraard dat de mooie score een beloning is! We hebben het voorbije jaar ons best gedaan om nog meer lokaal te werken, nog meer finesse in onze gerechten en dranken te krijgen en om de mensen nog meer beleving aan te bieden. We laten ons graag verder inspireren en doen met veel plezier verder.”