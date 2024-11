Gault&Millau 2024 telt met Prinsessehof een nieuwkomer

De Mandelstreek telt dit jaar achttien restaurants met een vermelding in de Gault&Millau, waaronder twee nieuwe. Naast restaurant Jean-Philippe in Ingelmunster wordt ook restaurant Prinsessehof in Emelgem (Izegem) voor het eerst vermeld in de culinaire gids.

Het Prinsessehof krijgt meteen een knappe 12,5 op 20 in de gids. Het nieuws klinkt gastvrouw Annelies Beeuwsaert, die de zaak met haar man en chef-kok Francis Craeynest runt, als muziek in de oren. “We zijn zeer blij”, zegt ze. “Zeker omdat we al achttien jaar bezig zijn. Er waren jaren dat we hoopten dat we erin zouden staan en dat het niet gebeurde en nu was het gelukkig wél eens prijs.”

“Ik lig er niet zo wakker van, maar mijn man wel. Nu zijn we nog enthousiaster om op hetzelfde elan verder te gaan. We gaan nog meer de puntjes op de i zetten en hopelijk stijgen we volgend jaar nog wat verder. Het gaat niet al te best met de gezondheid van Francis (58), maar we hebben een goed keukenteam waar we op kunnen rekenen. Vanavond (maandagavond, red.) is de zaak ook open, maar wij trekken eens naar Brussel om het te vieren.”

Naast het Prinsessehof is er nog één stijger. Restaurant Maison Noire werd in 2022 voor het eerst vermeld in Gault&Millau en stijgt na twee jaar een klein beetje.

De zaak van Deborah Naert en Bert Coopman scoort nu 12,5 op 20. Verder blijft alles in de gids voor onze regio hetzelfde. Absolute topper blijft Boury uit Roeselare met 19 op 20. La Durée in Izegem behoudt een sterke 15,5 op 20.