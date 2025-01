Ga eens dineren met een wildvreemde: West-Vlaming valt (nog) niet voor bijzonder concept

Op restaurant gaan met volstrekt onbekenden? Daar wil onderneemster Loeka Baeyens meer West-Vlamingen warm voor maken. Haar concept Table Mates heeft al voor talloze vriendschappen gezorgd, maar onze provinciegenoten staan blijkbaar het minst te springen om te dineren met een vreemde…

In september 2023 stampte Loeka Baeyens (29), een toenmalige leerkracht, Table Mates uit de grond. Het concept? Op restaurant gaan met mensen die je nog nooit hebt gezien of gesproken. Het doel? Op een smakelijke manier nieuwe vrienden maken. “Ik merkte zelf dat het veel moeilijker is om nieuwe mensen te leren kennen nadat je bent afgestudeerd en al even aan het werk bent. Wie wil daten, heeft voldoende apps ter beschikking, maar een platform om nieuwe vrienden te zoeken, bestond eigenlijk nog niet”, zegt de Oost-Vlaamse onderneemster. Table Mates is dus voor alle duidelijkheid geen dating-concept. “Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat het tussen twee mensen bijzonder goed klikt en dat daaruit iets bloeit, maar dat mag nooit de hoofdbedoeling zijn.”

Hoe werkt het? Via haar intussen geautomatiseerde website kun je als geïnteresseerde op twee manieren een etentje vastleggen. Enerzijds kun je deelnemen aan een thema-tafel (denk aan een tafel voor mama’s, queers, millennials…) die door Loeka zelf wordt georganiseerd in een specifiek restaurant – waarbij je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen – ofwel een zitje claimen aan een ‘gewone’ tafel die door iemand anders wordt geboekt. Anderzijds kun je zelf een tafel hosten en die openstellen voor andere geïnteresseerden. De persoon die de tafel opstart kan informatie over zichzelf en wensen over de tafelgenoten meegeven. Dat gaat bijvoorbeeld over leeftijd, gender, interesses… De organisator moet elke deelname goedkeuren. Slecht één regel geldt altijd: je mag het platform niét gebruiken om een nieuwe partner te zoeken. “Ik wil zoveel mogelijk garanderen dat iedereen aan tafel daar met dezelfde verwachtingen zit. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat het tussen twee mensen bijzonder goed klikt en dat daaruit iets bloeit, maar dat mag nooit de hoofdbedoeling zijn”, benadrukt Loeka. Er is telkens een vaste menuformule die op voorhand betaald moet worden, geen onaangename financiële verrassingen op de avond zelf dus.

De eerste ontmoetingen vonden plaats in Gent, Antwerpen en Mechelen, in restaurants die Loeka zelf had benaderd. Na de initiële media-aandacht ging het plots snel. “Ik kreeg heel veel aanvragen van restaurants die een samenwerking op poten wilden zetten. Anderzijds was er uit verschillende andere Vlaamse steden veel interesse bij het brede publiek, waardoor ik het aanbod al snel kon uitbreiden.” Intussen is Table Mates al in 13 steden actief, waaronder Brugge, Kortrijk, Oostende en sinds dit jaar ook Roeselare.

Laagdrempeliger

Al komt het project in onze provincie veel moeilijker van de grond dan elders in Vlaanderen… “Ik weet niet precies waarom, maar zowel de restaurants als de klanten zelf zijn precies minder happig om deel te nemen. West-Vlamingen zijn volgens mij misschien iets geslotener, stappen minder snel uit hun comfortzone. De restaurants die ik in West-Vlaanderen heb kunnen strikken – onder meer Parole Parole in Oostende en Het Visioen in Brugge – zijn ook aan de prijzige kant, dat verhoogt de drempel natuurlijk: niet iedereen wil 60 euro uitgeven aan een etentje waarvan ze niet eens op voorhand weten dat ze het gezelschap wel effectief plezant zullen vinden.”

“Een West- Vlaming stapt iets minder snel uit zijn comfortzone”

Om de West-Vlamingen wat meer warm te maken voor Table Mates is Loeka nu een samenwerking aangegaan met Mister Spaghetti. “Die pastaketen is zeer betaalbaar en dus hopelijk ook toegankelijker voor een grotere groep mensen. Eens ik merk dat er meer West-Vlamingen zin hebben om eens te tafelen met onbekenden, heb ik ook meer argumenten in handen om andere restaurants binnen te halen. Eerst meer publiek, dan meer en betere deals dus. Die twee aspecten versterken elkaar natuurlijk ook: als het aanbod groter en er meer keuze is op vlak van keuken en budget, gaat de populariteit normaal gezien automatisch ook groeien”, legt de jonge onderneemster uit. De boodschap aan alle West-Vlamingen is dus duidelijk: “Probeer eens iets nieuws en ga uiteten met onbekenden. Int het beste geval houd je er nieuwe, goede vrienden aan over. In het slechtste geval heb je een lekkere maaltijd gescoord. En aan de West-Vlaamse restaurants: contact opnemen voor een samenwerking mag altijd!”