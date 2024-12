Frituur ’t Hoekske in Avelgem krabbelde terug recht na vernietigende brand: “We staan hier sterker dan ooit na 33 jaar”

Bistro-frit ‘t Hoekske in Avelgem ging in 1992 voor het eerst open. Het groeide uit tot een succesvolle zaak gerund door Philip Devos en Mebel Foret. Een felle brand begin 2017 hield de twee frituristen niet tegen om hun zaak nog succesvoller te maken.

“We waren drie jaar getrouwd toen we beslisten om deze frituur te beginnen”, vertelt Mebel (54). “Mijn ouders hadden een café achter de frituur en ik kookte graag. Ook mijn mama was een uitstekende kok, en tot op heden zijn het allemaal haar recepten in onze frituur. In het café kon je al spaghetti en een croque krijgen.”

“Toen het idee door ons hoofd spookte om een frituur te beginnen, zag ik het als teken om een koksopleiding te volgen aan het vormingsinstituut van Ieper in 1991. In ’92 gingen we voor het eerst open. Dit ging niet zonder slag of stoot. We kregen ons succes niet cadeau. Er stond toen nog een frituur aan de overkant van de straat, die er tot 2009 zou staan. Het werd ons niet gemakkelijk gemaakt maar het motiveerde ons om beter te doen. Ik stopte met werken, Philip deed dit een halfjaar later. Aanvankelijk waren we zes op zeven open. Nu is dit op maandag, donderdag, vrijdag en zondag van 11.15 uur tot 14.00 uur en van 17.15 tot 22.00 uur. Vroeger waren we tot een stuk in de nacht open.”

Taakverdeling

“In 1999, na tien jaar huwelijk, zijn we gescheiden. Dat weerhield er ons niet van om verder te doen in de beste verstandhouding. Elk hebben we onze taken. Met Philip kan je niemand beter hebben om in de frituur te staan. De klanten dragen hem op handen. Ikzelf doe de paperrassen, het personeel, de aankopen, beurzen… We werken met zeven 7 flexijobbers, studenten… Ook onze dochter Bieke (28) komt deeltijds helpen en is daarnaast nog zaakvoerster van House of Skin. We zouden graag iemand gemotiveerd vast in dienst nemen. We hadden eigenlijk gehoopt dat onze dochter zou overnemen, maar ze heeft haar eigen zaak. (lacht)”

“We willen uitblinken in stiptheid, en dat lukt aardig”

“Na corona veranderde veel”, pikt Philip in. “Door corona zijn er meer en meer online bestellingen. Dat loopt als een trein. We willen uitblinken in stiptheid, en dat lukt aardig. Soms lopen de bestellingen al van 6 uur ‘s morgens binnen.”

“We hebben heel veel gezinnen als klant. Hier kan je in een gezellig kader tafelen voor een zachte prijs. Stoofvlees is nog altijd onze specialiteit. Alles wordt nog gemaakt met het recept van de moeder van Merel. Hespenrolletjes, hutsepot, vol au vent, balletjes in tomatensaus, ribbetje, scampi’s, tartiflitte…alles wordt vers bereid. We maken alles klaar in kleinere porties zodat alles zo vers mogelijk geserveerd kan worden. Als de Ronde van Vlaanderen passeert krijgen we telkens terugkerende Engelsen over de vloer. Dat is een leuk gegeven.”

“14 januari 2017 is een datum die nooit uit ons geheugen zal verdwijnen, de dag waarop een hevige frituurketelbrand de frituur zo goed als volledig vernielde”, zucht Mebel.

Overname

“Het was het jaar waarin we het 25-jarig bestaan van onze frituur zouden vieren. Maar hier staan we terug, sterker dan ooit na 33 jaar. Na zeven maanden zwoegen en zweten mochten we onze klanten terug welkom heten in onze gloednieuwe frituur. We stonden met een pop-up op de parking. Er waren zestien plaatsen, nu zijn er 48 in onze zaak. We moesten volledig herbeginnen. “

“Aan stoppen hebben we nooit gedacht. Toch staan we niet weigerachtig tegenover een overname. Dit is onze baby, dus zal het moeten goed aanvoelen. We zoeken iemand met dezelfde interesse. Zolang we die niet gevonden hebben gaan we door. Mijn gezondheid laat niet alles meer toe, maar we willen niets overhaasten.”