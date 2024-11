Frituur Je M’en Fous start nu ook vestiging in Sint-Kruis: “Zelfde concept zoals in Sijsele”

Liefhebbers van de goudgele frietjes van Je M’en Fous kunnen straks ook in Sint-Kruis terecht. Uitbaters Valerie Aerts en Jurgen De Sutter openen begin januari een tweede vestiging in de Moerkerkse Steenweg 202. “En speciaal voor de vele scholieren daar zullen we er ook pastaboxen verkopen.”

Het gaat duidelijk goed met Je M’En Fous, de frituur die het koppel Valerie Aerts en Jurgen De Sutter oprichtten in de Stationsstraat 124 in Sijsele. Ze bouwden er de voormalige autorijschool om tot een bijzonder smaakvol ingerichte eetgelegenheid waar je naast frietjes ook terecht kunt voor uiteraard de traditionele frituursnacks maar ook voor een grote variëteit van verse op de plaat gebakken hamburgers.

Het ondernemende koppel kon al vlug een ruimte en vaste schare klanten bekoren met hun frituur en dat succes smaakt dus naar meer. Valerie en Jurgen gaan binnenkort immers van start met een tweede vestiging van Je M’en Fous in Sint-Kruis bij Brugge.

Pastaboxen

“Het was ons al opgevallen dat in de Maalse Steenweg in Sint-Kruis het pand waar voorheen de broodjeszaak De Pauze zat al geruime tijd leeg stond”, zegt Jurgen. “En eerder waren we er ook al over aan het nadenken om uit te breiden. Ik heb nu nog mijn bouwbedrijfje maar ik ben eigenlijk klaar om volledig over te stappen naar de horeca en samen met Valerie het frituurverhaal verder uit te bouwen. Daarom interesseerde dat pand ons dus wel.”

“Aanvankelijk stond het enkel te koop – wat voor ons nu niet haalbaar is – maar toen het dan te huur werd gesteld, hebben we toegehapt. Het is ook wel goed gelegen want in de buurt zijn nauwelijks nog frituren en bovendien zijn er ook grote middelbare scholen in de omgeving, zoals Mariawende”, gaat Jurgen verder. “Voor die scholieren zullen we er trouwens ook pastaboxen verkopen want we weten dat dit enorm goed aanslaat bij die groep. Maar voor de rest wordt het concept volledig hetzelfde als dat van Je M’en Fous in Sijsele. We gebruiken dezelfde naam en ook de inrichting zal gelijkaardig zijn. Bedoeling is om begin januari te openen. Ikzelf zal vooral in Sint-Kruis staan, terwijl Valerie zich over Sijsele ontfermt. We zoeken wel nog enkele flexi-medewerkers en op termijn misschien wel een voltijdse kracht.”