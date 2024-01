Foodmaker palmt cafetaria Sportoase Schiervelde in: “Hopen op een snelle heropening”

De cafetaria van Sportoase Schiervelde, het Roeselaarse zwembad, krijgt een nieuwe invulling. De restaurantketen Foodmaker, gespecialiseerd in gezonde voeding, neemt er haar intrek. Een uitbater voor het nieuwe filiaal is er echter nog niet gevonden.

Op de gemeenteraad van maandagavond vroeg oppositieraadslid Brecht Vermeulen (N-VA) hoe de stad de eerste zes jaar van Sportoase in Roeselare evalueert. Tijdens zijn vraag haalde hij ook de cafetaria aan die nu inmiddels al maandenlang leeg staat. Een half jaar geleden sloot O Brasserie er voorgoed de deuren waardoor bezoekers en leden van de verschillende sportclubs na hun zwembezoek er niet meer terechtkunnen.

Foodmaker

Schepen van Sport Piet Delrue (Open VLD) kwam op de gemeenteraad met goed nieuws op de proppen: “Deze week start de herinrichting van de cafetaria. Er komt een Foodmaker, een concept dat al in verschillende vestigingen van Sportoase bestaat.” Zo ook in Sportoase Groot Schijn in Deurne, bijvoorbeeld, en Sportoase Stede Akkers in Hoogstraten.

Bij Foodmaker worden verse en gezonden maaltijden op een centrale locatie gemaakt en van daaruit verdeeld naar de verschillende vestigingen. Een exacte datum voor de opening van de zaak is momenteel nog niet duidelijk. “We hopen op een snelle heropening, momenteel zijn er gesprekken lopende voor het vinden van een uitbater”, aldus de sportschepen.

Hoge energiekosten

Ondertussen merkt de stad dat de samenwerking met Sportoase vlot loopt. “We zitten quasi maandelijks samen om alles te evalueren. Sportoase kende een vliegende start, maar de coronacrisis en de hoge energiekosten zorgden toch voor grote zorgen. Over die energiekosten zijn er momenteel nog onderhandelingen aan de gang, daarbij wordt er ook gesproken over energiebesparende maatregelen”, aldus de schepen.