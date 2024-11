Filip en Nele bakken al 28 jaar frietjes in Otegem: “Zolang mensen komen, blijven we bakken”

In de schaduw van de kerk in het centrum in Otegem kan je Frietshop Filip vinden. Al 28 jaar ontvangen Filip en Nele er met de glimlach de klanten. In die lange periode zag het koppel ook al heel wat veranderen. Het aanbod werd enorm uitgebreid en nu komen mensen met kinderen die ze jaren terug ook als klant gekend hebben.

Bij het stekken van een frietje spraken we met Filip Lanneau (59) en Nele Breyne (50) die nu al 28 jaar Frietshop Filip runnen. “Het openhouden van een frituur leek mij wel iets”, begint Filip. “Ik ben nogal sociaal en dat is een groot voordeel voor iemand die een frituur wil draaiende houden.”

Filip runt de Frietshop samen met zijn echtgenote Nele Breyne waarmee hij, zo zeggen ze zelf, de perfecte tandem vormt. “Ik ben ook al een volksmens, al moet ik toegeven dat ik er in het begin wel tegenop zag om de weekends te werken. Nu is dat al lang geen probleem meer.”

Verandering

In die 28 jaar zagen ze wel wat veranderen. “Het aanbod is enorm uitgebreid. Ik denk dan aan het aantal snacks en sauzen, maar ook aan de vele burgers, combinatiefrietjes en zelfs eigen creaties. Zo hebben we een ‘Lionelburger’, genoemd naar ons kleinkind. We moeten mee met wat de klanten vragen”, vertelt Nele. “Eén ding is wel hetzelfde gebleven: het harde werk”, voegt Filip er lachend aan toe.

Ook ziet men een verandering in het tijdstip dat de mensen frietjes halen. “In de beginjaren hadden we klanten tot ’s avonds laat en konden we maar rond één uur ’s nachts de deuren sluiten. Dit is stilaan vroeger geworden en de coronapandemie hielp daar ook een stukje bij. Nu kunnen we op een vrijdag zeker sluiten om 22.30 uur.”

“Mochten we het niet graag doen, waren we al lang gestopt”

Het soort klanten is ook divers. “We hebben heel wat mensen die hun bestelling meenemen naar huis en er zijn ook klanten die een bestelling hebben voor een ganse groep. Dan is het wel even doorwerken. Verder hebben we ook nog veel klanten die ter plaatse de frietjes verorberen”, weet Filip.

“We zien soms ook klanten die vroeger als kind langskwamen en die nu met hun eigen kinderen een frietje komen eten”, vult Nele aan.

De periode dat de klanten wachten op hun bestelling wordt volgepraat. “Het weer zal wel het meest besproken thema zijn, maar soms vraag ik ook naar de weekendplannen en bomen we daar dan een beetje op door”, zegt Filip.

Krak

Begin 2019 werd Filip tot Krak verkozen. “Dit omdat ik de Barbe d’Or run organiseerde. Een loop- en wandelevenement waarmee we geld inzamelden voor het goede doel. We kregen dan ook het ‘Hartteam’ van Jef De Smedt, Jan Van den Bossche uit Familie, aan de start. Hij bracht ook enkele VTM-gezichten mee, wat mee het succes van de run maakte.”

Filip zegt mooie herinneringen aan zijn Krak-verkiezing te hebben overgehouden. “Gewoon al het feit dat ik verkozen werd, was al tof, maar ook de vele positieve reacties die ik dan kreeg, deden deugd.”

De Barbe d’Or bestaat al enkele jaren niet meer. “Het werd een beetje moeilijk zo’n evenement te organiseren en dan tezelfdertijd nog eens in de frituur te staan. Ik had enkele mensen gevonden die de organisatie wilden overnemen, maar toen kwam corona de kop opsteken. Zo stierf de Barbe d’Or run een stille dood.”

Stoppen?

Naast het harde werken is er ook tijd voor ontspanning. “Dit kan ik vinden in het joggen. Zo’n drie keer per week. Ook met een fietstochtje kan ik mij goed ontspannen en samen met Nele gaan we ook graag eens uitwaaien aan zee.”

De manier waarop het koppel vertelt, doet vermoeden dat ze geen spijt hebben van hun beslissing 28 jaar terug. “Mochten we het niet graag doen, waren we al lang gestopt”, zegt Filip meteen. “Het sociaal contact is leuk en we zien het product waarmee we werken, graag.”

Aan stoppen denkt men nog niet. “Daarvoor zijn we nog een beetje te jong”, grapt Filip. “Nee, ik hoop toch nog enkele jaren te mogen doorwerken. Zolang de mensen blijven komen, moet er toch iemand de frietjes bakken. Ik hoop wel ooit de frituur te kunnen overlaten aan mijn zoon die nu met de foodtruck op verplaatsing de mensen voorziet van spijs en drank.”