Feestzaal Zwarte Veld viert 20ste verjaardag: “Alles startte met een frituur”

Iets meer dan twintig jaar geleden openden Angelo Bellaert en zijn vrouw Sylvie De Cock de deuren van hun zaak ‘t Zwarte Veld in Beernem. Aanvankelijk openden ze een frituur terwijl ze tegelijkertijd aan de nieuwbouw van hun restaurant en feestzaal werkten. Dit weekend wordt de verjaardag van hun zaak gevierd met een show- en dansnamiddag.

Bellaert en De Cock hebben net hun eerste volwaardige nacht slaap achter de rug terwijl ze ons ontvangen in hun restaurant-feestzaal. Aangezien het koppel ook initiatiefnemer van Club 54 is, was het door de jaarwisseling een erg druk weekend.

Amper geslapen

“Op oudejaarsavond zaten er 80 mensen in onze feestzaal, de dancing zat tjokvol. Terwijl Angelo in de dancing stond, deed ik ‘s nachts de voorbereidingen voor de feesten op nieuwjaar. Na enkele uren slaap ging de zaak namelijk opnieuw voor een grote groep mensen open”, vertelt De Cock.

Twintig jaar geleden zag de zaak van het koppel er nog helemaal anders uit. “Omdat we amper achttien waren toen we dit kochten, verplichtte de bank ons om eerst met een frituur te starten. Daarbij is er meer werkzekerheid. Ik was toen nog in de bouwsector aan de slag, Sylvie werkte in een wasserij. Daarnaast hadden we de frituur en in onze vrije uren bouwden we aan onze feestzaal”, gaat Bellaert verder.

“In juli 2004 openden we onze feestzaal. We verrasten de ouders van Sylvie met een feest voor hun huwelijksverjaardag terwijl ze hier net heel wat uren in hadden gewerkt. Ze wisten helemaal nergens van”, haalt Angelo herinneringen op.

Personeelsprobleem

Tot en met 2012 combineerde het koppel de feestzaal met hun frituur. “Maar daarmee stopten we door een tekort aan personeel. We zochten twee jaar lang naar een nieuwe vaste kracht en toen die zoektocht moeilijker dan ooit verliep, verbouwden we de frituur tot een restaurantruimte”, vertelt De Cock. “Ondertussen staan we nog steeds met z’n tweetjes in de zaak, al krijgen we hulp van studenten en flexi-jobs. Daarom zijn we in de week niet vaak open. Het restaurant is enkel in het weekend open, al doen we wel feesten tijdens de week. Van rouwmaaltijden tot feestjes van oldtimerclubs en communies, we doen het allemaal”, besluit Bellaert.

Zaterdag 6 januari viert ‘t Zwarte Veld haar 20e verjaardag met een show- en dansnamiddag. Reserveren kan via 050 54 44 46.