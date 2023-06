Extra vestiging van Hawaiian Poke Bowl op Simon Stevinplein

Hawaiian Poke Bowl, de keten met gezonde Hawaiiaans geïnspireerde fastfood, opent dit najaar een nieuwe vestiging op het Simon Stevinplein. De keten is nu al op de Markt gevestigd.

Op het Simon Stevinplein wordt het grote horecapand waar jarenlang Pizzahut en restaurant Aquarel gevestigd waren momenteel grondig verbouwd. De eigenaars, de bekende ondernemers familie Vande Vyvere – ook bekend van de Matexi bouwgroep – willen het pand grondig renoveren en geven het ook een nieuwe indeling, inclusief binnentuin voor terrassen.

“In dit pand is ruimte voor drie horecazaken en voor alle drie is er al een invulling”, weet schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (Vooruit). Eén daarvan is alvast een vestiging van Hawaiian Poke Bowl. Een poke bowl is een kommetje met vooral groenten, rijst en – in de originele Hawaiiaanse versie – rauwe vis. Maar er zijn ook versie met kip of vlees.

Een van de grootse aanbieders van poke bowls in ons land is Hawaiian Poke Bowl, met een dertigtal vestigingen in België en Nederland. In Brugge is er nu al een Hawaiian Poke Bowl gevestigd op de Markt.

Ruimer pand

“Het gaat voor alle duidelijkheid om een bijkomende vestiging, niet om een verhuis”, zegt Gemma Young, manager van de vestiging op de Markt. “De zaken gaan heel goed in ons pand hier op de Markt maar het is met ruimte voor zo’n twaalf tafeltjes eerder klein. Daarom komt er dus een extra vestiging in een pand met een pak meer ruimte.”

(PDV/foto DC)