Entre-Deux Monts haalt gouden medaille binnen op Concours Mondial Brussel

Vijf Belgische wijnen hebben een medaille behaald op de Concours Mondial Brussel, of ‘het wereldkampioenschap van de wijn’. Meer dan 10.000 wijnen uit verschillende uithoeken van de wereld deden mee aan de prestigieuze wedstrijd, waarbij vooral Frankrijk nog eens zijn wijncultuur in de verf kon zetten met maar liefst 560 medailles.

Ons land werd vertegenwoordigd door 25 wijnen. De witte ‘Quatre Cépages 2022’ van maker Entre-Deux Monts (Heuvelland) won een gouden medaille. De rode ‘Benjamin 2020’ van Vigna (Wijnegem) en de witte ‘Notes Blanches 2021’ van Vin de Liège (Oupeye) sleepten elk een zilveren medaille binnen in de categorie stille wijnen.

Maar ook de roséwijnen ‘Les Notes Rosées 2022’ van het Domaine du Chapitre (Nijvel) en de ‘Ruffus Brut Rosé’ van Agaises (Estinnes) waren goed voor respectievelijk een gouden en een zilveren prijs.

Na Frankrijk deelden de andere beroemdste wijnlanden de meeste medailles: 444 voor Italië, 424 voor Spanje en 364 voor Portugal. Een Bulgaarse rode wijn en een Mexicaanse witte werden met de hoogste scores verkozen tot ‘Internationale Revelatie’. De Bordeaux-wijnstreek kreeg de meeste prijzen, met 256 medailles.

Ondanks zijn naam vindt de Concours Mondial van Brussel in verschillende landen plaats. Zo werd de wedstrijd voor de categorieën van rode en witte wijnen georganiseerd in Pore?, Kroatië. Later in juni en september volgen de twee laatste categorieën voor dit jaar.