Enige warme bakkerij in Bovekerke sluit haar deuren: “We hopen echt op een overnemer”

De gekende warme bakkerij van Rudi en Martine Vanoverberghe-Van Oost in de Bovekerkestraat 147, stopt ermee na 33 jaar. Het is met gemengde gevoelens en met pijn in het hart maar ook een overheersend gevoel van dankbaarheid dat Rudi en Martine dit aankondigen.

Hier konden klanten jarenlang terecht voor een divers aanbod. Rudi, als warme bakker, is gekend en geliefd om zijn lekker brood en pistolets en zijn overheerlijke boterkoeken en patisserie. Verder kon je er terecht voor pralines, chocolade, fijne vleeswaren en kaas tot verse groenten en fruit, heerlijke dagschotels, en een breed scala aan algemene voeding.

Rudi (61) en Martine (57) hebben met veel liefde en passie hun vak uitgeoefend. “We deden onze job doodgraag en we hadden er graag nog enkele jaartjes bijgedaan”, vertelt Martine. “Ik heb het er heel moeilijk mee, want de sociale contacten waren voor mij van onschatbare waarde. Toch heeft het lot ons gedwongen om ermee te stoppen. Vanwege medische problemen kunnen we niet anders.”

Midden december, volgende maand dus, zal de bakkerij voorlopig sluiten. Martine voegt toe: “De effectieve sluitingsdag kan ik nog niet zeggen. We hopen echt op een overnemer. We kijken ernaar uit om in het voorjaar naar Koekelare te verhuizen en nog meer te genieten van ons kleinzoontje Arthur, maar de fijne herinneringen aan onze klanten en de gemeenschap in Bovekerke gaan we voor altijd koesteren.”

Zalige tijd

“Wij willen al onze klanten van harte bedanken voor hun jarenlange vertrouwen en steun, maar zeker ook iedereen die door de jaren heen heeft meegeholpen met ons. In het bijzonder zijn we dankbaar dat onze dochters Sarah en Hannah en ook mijn zus Christa meehielpen in de winkel.”

“Wij beleefden een zalige tijd in Bovekerke en we zijn dankbaar voor alle mooie momenten die we samen hebben gedeeld”, zegt Martine tot slot.