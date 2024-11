Emmanuelle ‘Mama Tataki‘ Ampe (30) wint kokswedstrijd Be Cheffe : “Ik kom graag terug naar de Westhoek”

Ladychef Emmanuelle Ampe (30) heeft de wedstrijd Be Cheffe voor vrouwelijke koks gewonnen. Het levert haar een prijzenpakket op ter waarde van 6.000 euro. Emmanuelle woont in Brussel, maar is afkomstig uit Pollinkhove.

Be Cheffe is een culinaire wedstrijd voor vrouwen en wordt georganiseerd door de Fédération Horeca Bruxelles. Het concours wil vrouwelijke koks een springplank bieden. De deelnemers kregen de opdracht om twee gerechten te bereiden met seizoenproducten, meer bepaald een vegetarische carpaccio met herfstsmaken en een gerecht dat ‘witloof eenvoudig maar groots laat schitteren’. Emmanuelles creaties ‘Japanse herfst in Brussel’ en ‘Ode aan de Westhoek’ vielen bij de jury het meest in de smaak. Die jury bestond uit voedingsjournaliste Elisabeth Debourse, chef Marie Trignon van sterrenrestaurant La Roseraie, de beste jonge chef van Brussel 2024 Elliot Vandevelde van restaurant Entropy en culinair styliste Line Couvreur.

“Ze belichaamt een moderne en levendige gastronomie die de traditionele regels doorbreekt”, oordeelde de jury van Be Cheffe. ”Haar gerecht ‘Ode aan de Westhoek’ bracht daarnaast een eerbetoon aan haar geboortestreek met een goed ziltige combinatie van witloof, kokkels en mosselen.”

Nomad chef

De overwinning leverde de 30-jarige ladychef een cheque op van 5.000 euro, een wellnessbeurt, horecabegeleiding op maat op het vlak van financiën en communicatie en een waardebon van Serax. Het prijzenpakket heeft een totaalwaarde van 6.000 euro.

Het gerecht ‘Ode aan de Westhoek’ waarmee Emmanuelle de jury van Be Cheff wist te bekoren. (foto Maurine Toussaint)

“Koken zit al van kindsbeen in mij”, zegt Emmanuelle Ampe. “Mijn ouders eten graag en ik ook. Vroeger gingen we vaak eten in restaurant ’t Caesarshof in Lo. Als kind zat ik dan altijd bij chef Nadine in de keuken. Daar is de passie voor koken waarschijnlijk ontstaan.”

Emmanuelle volgde een koksopleiding in voltijds dagonderwijs voor volwassenen en liep onder meer stage in het Brusselse sterrenrestaurant La Villa in the Sky. “Ik had ook vier jaar een eigen restaurant”, zegt de laureaat van Be Cheffe. “Maar nu ben ik een nomad chef, een freelance-kok zeg maar. Ik kook aan huis, geef kooklessen, kook op evenementen, bereid takeaway maaltijden en werk als gastchef in andere restaurants. Zo was ik onder meer een maand aan de slag in Frankrijk. Kortom: alles wat met koken te maken heeft, doe ik. Maar ik heb geen vaste uitvalsbasis.”

Mama Tataki

Emmanuelle Ampe is in de culinaire wereld ook bekend als Mama Tataki. Maar waar komt die naam vandaan? “Mama klinkt gewoon vertrouwd in de oren en tataki verwijst naar de Japanse en Aziatische invloeden in mijn gerechten”, legt ze uit. “Mama Tataki is mijn merk, mijn signatuur.”

De van Pollinkhove afkomstige Emmanuelle verloochent haar roots niet. Een van haar twee gerechten die ze bereidde tijdens de wedstrijd heette niet toevallig ‘Ode aan de Westhoek’. “Ik kom graag terug naar Pollinkhove en de Westhoek”, zegt ze. “Ik kook hier ook af en toe voor mensen. Ik wil in de toekomst nog meer collabs (samenwerkingen, red.) aangaan met andere chefs. Dat mag gerust ook buiten België zijn. Een eigen atelier lijkt me ook wel wat.”