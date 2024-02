Elise De Waele van brasserie Ruislé is West-Vlaams Sommelier van het Jaar

Elise De Waele van brasserie Ruislé in Ruiselede werd verkozen tot ‘Sommelier of the Year’ voor de provincie West-Vlaanderen. Ze haalde het vóór Keith Couhysder van restaurant Caillou in Knokke-Heist en Gianni De Rous van restaurant Marina in Oostende. Niet minder dan 14.000 foodies, gastronomen en horecaprofessionals brachten online hun stem uit.

Als extra proef moesten de drie best geklasseerde kandidaten van elke provincie voor een vakjury een sommeliersproef afleggen. Deze proef lag niet voor de hand: de finalisten moesten acht alcoholvrije wijnen blind proeven en combineren met een bord met drie geselecteerde kazen. Elise De Waele won de proef voor de provincie West-Vlaanderen. Op maandag 4 maart wordt bekend gemaakt, wie van alle finalisten nationaal de allerhoogste score behaalde. Die mag zichzelf dan uitroepen tot ‘Sommelier of the Year 2024’. Die dag wordt ook de ‘Wine Lady of the Year 2024’ bekend gemaakt.

Onderscheidingen

Het is niet de eerste keer dat Elise De Waele van brasserie Ruislé zich onderscheidt als sommelier. In 2018 werd ze al ‘Beste Junior Sommelier van België’ en in 2022 ‘Jeune Sommelier van België’. Ze won tevens de ‘Ruinart Sommelier Challenge’ in Brussel en behaalde vorig jaar de ‘Young Sommelier Award of Excellence’. (GGM)