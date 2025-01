Elise De Waele provinciaal finalist ‘Sommelier Of The Year 2025’

De uitbaatster van brasserie Ruislé, Elise De Waele (27), is gekozen als provinciaal finaliste voor de titel van ‘Sommelier Of The Year 2025’.

Daarvoor moest ze het opnemen tegen 28 andere West-Vlaamse sommeliers uit Michelin-sterrenzaken zoals Boury (Simon De Tavernier), Castor (Pieter Godts) en Sans Cravate (Casimir Dusart). De verkiezing loopt over drie etappes, waarvan ze er twee achter de rug heeft: het professioneel panel en de publieksstemming.

Daarmee behoort ze als sommelier tot de top drie van West-Vlaanderen. Dit geeft haar recht tot deelname aan de finale op maandag 3 februari in de showroom van Home & Table by Meyhui in Heule, waar ze zich moet bewijzen voor een vakjury. Dit jaar stootte ze ook al door naar de halve finale van de wedstrijd ‘Master of Port Benelux’, die binnenkort zal beslecht worden in de Portugese stad Porto.