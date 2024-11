El Parador gaat vroeger dan gepland dicht: restaurant, hotel en evenementenlocatie sluit in februari definitief de deuren

Restaurant, hotel en evenementenlocatie El Parador zal door omstandigheden vroeger sluiten dan gepland. De site werd zoals eerder aangekondigd door de Groep Vlaemynck verkocht en er zijn plannen voor een nieuwe vestiging van hamburgerketen McDonalds.

Jochen Heytens en Annelies Vlaemynck, die behalve hotel-restaurant Shamrock sinds begin 2022 ook El Parador langs de Ruiseleedsesteenweg runnen, hadden oorspronkelijk de activiteiten in El Parador eind juni willen stopzetten. Maar het koppel laat nu weten dat die datum niet gehaald zal worden. “Door de plannen voor de McDonalds was er geen zekerheid meer dat we de uitbating tot eind juni zouden kunnen volhouden. Door die onzekerheid koos ons keukenpersoneel voor andere opportuniteiten. Hun contract loopt af op 3 februari, waardoor we ons genoodzaakt zien om El Parador vroeger dan gepland te sluiten.”

Omboeken naar Shamrock

Alle klanten die tussen begin februari en eind juni geboekt hadden in El Parador werden inmiddels gecontacteerd en kregen het aanbod hun reservatie te verplaatsen naar de Shamrock, op dezelfde datum als voorzien. “We hadden dit liever willen vermijden, maar een andere oplossing zagen we niet”, aldus nog Annelies. “We willen echter niemand in de kou laten staan en hopen op begrip. Sowieso garanderen we een identieke service zoals in El Parador.”

Annelies geeft nog mee dat De Shamrock vanaf het weekend van 9 februari elke zondag beschikbaar is voor evenementen en groepsreservaties vanaf twintig personen. (SV)