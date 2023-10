Einde van Avontuur Frituur: Jürgen en Ann van De Koevoet zoeken na 23 jaar overnemer

Drieëntwintig jaar geleden stampte Sentenaar Jürgen Deprez (50) frituur De Koevoet uit de grond, in de Sint-Katharinastraat in Sente. In augustus besliste hij dat de tijd rijp was voor een nieuwe uitdaging. Op 31 december bakken Jürgen en Ann hun laatste frietjes. “Op zondagavond drinken mensen hier een pintje terwijl ze op hun frietjes wachten. Dan lijkt het wel een café. Een fantastisch gevoel.”

Eind augustus vierde Jürgen Deprez zijn vijftigste verjaardag. Een symbolische leeftijd, die hem aan het denken zette. “Ik zie me hier niet staan tot mijn 67ste, hoe leuk ik en mijn partner deze job ook vinden. Het is tijd voor iets anders, en met mijn leeftijd moet ik niet te lang meer wachten om van job te wisselen”, legt hij uit.

Jürgen was 27 toen hij de sleutels van het pand in de Sint-Katharinastraat in Sente in handen kreeg. Het werd helemaal omgebouwd, tot een frituur. “Tot dan had ik als drukker gewerkt. Eerst bij Roularta, dan zes jaar bij drukkerij Delabie, en uiteindelijk bij Tanghe Printing, in Komen. Een maat van mij, die in Zwevegem een frituur uitbaatte, had me aangeraden om een frituur te beginnen. Ik heb nooit spijt gehad van die beslissing.”

De naam De Koevoet verwijst naar het gelijknamige café in Sente, dat zo’n honderd jaar heeft bestaan. Ook de frituur is in die drieëntwintig jaar uitgegroeid tot een begrip in Sente – en ver daarbuiten: het klantenbestand bevat ruim 4.000 namen.

Prachtige job

Jürgen blikt samen met zijn partner Ann Marescaux (48), die sinds vijf jaar helpt in de frituur, terug op een mooie tijd: “Het is best een goed draaiende frituur, we mogen zeker niet klagen. Maar het is niet altijd gemakkelijk, en je sociale leven staat eerder op een laag pitje. Maar als je het graag doet en goed met mensen kunt omgaan, is het een prachtige job. Op zondagavond denk ik regelmatig dat we café houden, net als indertijd in De Koevoet. Dan staan de mensen hier gezellig een pintje te drinken terwijl ze op hun frietjes wachten. Een fantastisch gevoel.”

Maar aan dat gevoel komt dus straks een einde. Sedert een maand staat De Koevoet officieel ‘over te nemen’. “Ik denk dat veel Sentenaren hopen dat het een frituur blijft,” zegt Jürgen. Hoewel hij twee zonen heeft, was het nooit het plan om de zaak door te geven. “Het is belangrijk dat ze kunnen doen wat ze zelf graag doen. Het heeft geen zin om hen te ‘belasten’ met de frituur.”

Er lopen al gesprekken met een drietal potentiële overnemers. “Al is het nog niet super concreet,” zegt Jürgen. Wat hij en Ann daarna gaan doen, is nog niet bekend. Wel gaan ze eind december onherroepelijk dicht. Met of zonder overnemers. (JF)