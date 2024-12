Eethuis De Trog gaat verder onder Plein Twaalf en blijft in de familie: “We willen de gezellige huiselijke sfeer behouden”

Wanneer het keukenpersoneel van De Trog aan het Plein een nieuwe uitdaging aangaat, zien Piet Gheysen (60) en Siska Craeymeersch (60) het niet zitten om opnieuw te beginnen met nieuwe werknemers. Het einde van De Trog was in zicht, tot nichtje Fien Joye (38) en haar partner Vincent De Groote (37) hun interesse uitspraken om het eethuis over te nemen.

Op vrijdag 20 december zal de lunchzaak 25 jaar bestaan en intussen vijf dagen in handen zijn van nieuwe eigenaars Fien Joye en Vincent De Groote. “Het was Vincent die zei dat er interesse was om de zaak over te nemen toen we samen op vakantie waren”, vertelt Piet, die samen met zijn vrouw Siska boven de zaak woont.

“Ze wilden het doen, maar met mij mee in het verhaal. Ik word werknemer, dus voor mij verandert er weinig, behalve dat ik nu zal samenwerken met familie en dat ik me minder moet aantrekken van alle paperassen.” Siska gaat terug in een apotheek werken.

Fien heeft geruime ervaring in de horeca. Twaalf jaren had ze haar eigen restaurant in Roeselare. Sinds 2019 werkt ze als zelfstandig fotografe en runt Fien samen met Vincent JOY JOY, een all-in creatief bureau. En dat zullen ze nog steeds doen naast het uitbaten van Plein Twaalf.

Concept blijft

“Ik was eigenlijk niet van plan ooit nog in de horeca te stappen, maar dit voelt anders aan. We behouden het concept van enkel lunch en vooraan een mini superette met afhaalgerechten, hapjes, desserts, maar ook handgemaakte, originele producten en unieke cadeautjes zoals tapasplanken, servies en keramiek.”

Na een week reorganisatie gaat Plein Twaalf maandag 16 december van start. “Al het materiaal staat er, dus we kunnen er snel aan beginnen”, zegt Piet. “Met jullie drie zal dat wel lukken. Het komt goed”, knikt Siska bemoedigend. “Het interieur blijft zo goed als hetzelfde, met enkele kleine aanpassingen. We willen de gezellige huiselijke sfeer behouden”, zegt Vincent, chef in de zaal.

In de keuken heeft Fien het voor het zeggen. “De klassiekers – zoals salade geitenkaas, warme toast pesto, brie en gerookte zalm of het varkensstoofpotje – blijven, maar met een eigen stempel. De kaart zal per seizoen veranderen, telkens aangevuld met een tweetal suggesties.”