“Eerbetoon aan m’n broer en moeder”: ontbijt- en lunchbar JeanneTine opent de deuren

In de Kleine Sint-Amandstraat 12 in Brugge, waar voorheen restaurant Nous huisde, opende Elien Van Landeghem haar ontbijt- en lunchzaak JeanneTine. “De naam is een verwijzing naar en eerbetoon aan mijn overleden broer en mama”, zegt Elien, die in haar zaak zowel op toeristen als Bruggelingen mikt.

Voor Elien Van Landeghem (32) was maandag 18 november een bijzonder spannende dag: de start van een nieuwe episode als zelfstandig horeca-uitbater. “Ik ben al quasi mijn hele loopbaan actief in de Brugse horeca, onder meer in Du Phare, Ter Doest, Nous, Bones en Daily Nous”, vertelt Elien.

In de familie

“De horeca zit wel in de familie, want m’n broer, die vijf jaar geleden verongelukte, runde nog café Parasol in Blankenberge en mijn moeder, die in februari overleed, was een tijd geleden ook actief in de horeca. De naam van mijn zaak, JeanneTine, is trouwens een verwijzing naar en een eerbetoon aan hen. De bijnaam van mijn broer was Jeanne en mijn mama heette Martine.”

Dat Elien in het horecapand Kleine Sint-Amandstraat 12 is terechtgekomen, waar tot voor kort restaurant Nous huisde, mag geen toeval heten. “Ik heb dus nog gewerkt in Nous en tot voor kort bij Daily Nous van dezelfde uitbating. Toen Nous recent naar Loppem verhuisde, kwam het pand dus vrij”, legt Elien uit.

“Wat het concept precies is van JeanneTine? Wel, ik ben iedere morgen, met uitzondering van zondag, geopend vanaf 9 uur om ontbijt te serveren en daarbij heb ik vijf formules: van de kleine tot de grote honger en in meer of mindere mate luxueus. En elke middag serveer ik een lunch die elke week wijzigt. En die is echt wel democratisch geprijsd met een formule van 15,50 euro voor een hoofdgerecht en 18,5 euro met een soep vooraf.”

Zoetigheden

“Naast die vaste weeklunch serveer ik à la carte ook nog toast, pasta’s en quiches. En in de namiddag zijn er dan ook nog de klassieke tearoombereidingen zoals wafels en andere zoetigheden. De keuken blijft trouwens de hele namiddag open. We zitten hier dan wel in een toeristische omgeving, maar Bruggelingen zijn ook zeker meer dan welkom!”