Dominique Dechilly (57) baat al 25 jaar Café De Somme uit

Dominique Dechilly, uitbaatster van café De Somme op de Markt in Ichtegem, biedt haar klanten elk jaar een nieuwjaarsdrink aan, maar dit jaar was het een speciaal feest, want Dominique blies 25 kaarsjes uit als eigenares van deze goed draaiende zaak.

Het verhaal van Dominique (57) en De Somme begint eigenlijk al halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw. Dominique: “Ik volgde op school de opleiding snit en naad, maar kwam hier in het weekend een centje bijverdienen. Al snel ontdekte ik dat mijn hart eerder bij de horeca dan bij naald en draad lag, dus ik veranderde van studierichting en kwam officieel in dienst met een leercontract.”

Extra kracht

In die periode begon ook de thuisbedeling van warme maaltijden aan een opmars, dus Dominique was een welgekomen extra kracht voor de toenmalige eigenaars Wilfried Claeys en Noëlla Verplancke, die ook nog de feestzaal en café ’t Wit Paard runden.

“In de vroege jaren 90 verkochten zij het café in de Engelstraat, dat ik in 1997 op mijn beurt overnam van Gilbert Vanroose en Rita Steen”, vertelt Dominique verder. “Op 1 januari 2000 ben ik dan opnieuw naar De Somme verhuisd, dit keer als eigenaar. Het café had op dat momenteel slechts beperkte openingsuren maar ik wilde dat verruimen. Dat bleek meteen een succes.”

Zaal te huur

Naast de gelagzaal ligt nog een ruime zaal, die Dominique vroeger verhuurde voor feesten en waar ook dagschotels werden geserveerd. “Met de dagschotels ben ik gestopt kort voor corona uitbrak”, vult Dominique nog aan. “Ik verhuur de zaal wel nog voor feesten en andere bijeenkomsten, maar dan moeten de huurders zelf een traiteur voorzien.”

Dominique kon al die jaren rekenen op een trouw, gemengd publiek. Je treft er jong en oud en het café is ook de thuisbasis voor een biljartclub en wielertoeristenclub Cycling De Somme. Organisaties zoals de Ceciliafeeste maken ook graag gebruik van de accommodatie om hun artiesten onder te brengen.

