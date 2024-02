Diksmuide krijgt eigen Dorpsrestaurant

Ook Diksmuide-centrum krijgt een dorpsrestaurant. “In het dorpsrestaurant kunnen Diksmuidelingen terecht om aan democratische prijs een hapje te eten in gezelschap van mensen uit hun buurt”, vertelt schepen van Sociale Zaken Katleen Winne.

Het eerste dorpsrestaurant opende in 2014 in Pervijze. “Intussen zijn er al acht bijkomende dorpsrestaurants geopend: naast Pervijze ook in Vladslo, Oostkerke, Leke, Nieuwkapelle, Esen, Keiem en Woumen. Het dorpsrestaurant in Pervijze vindt voorlopig plaats in Oostkerke tot het nieuwe OC in Pervijze opent. Afhankelijk van de locatie vindt het dorpsrestaurant maandelijks of tweemaandelijks plaats.”

“Het dorpsrestaurant is de uitgelezen plaats om samen te komen, te genieten van de maaltijd in een gezellige sfeer, even bij te babbelen en de vriendschapsbanden aan te halen. Iedereen wordt warm onthaald door de vrijwilligers die hen een aperitief aanbieden en de maaltijd opdienen”, aldus schepen Katleen Winne.

Een maaltijd bestaande uit een aperitief met hapjes, soep, hoofdgerecht en dessert met daarbij water of tafelbier kost 8,60 euro. De warme gezelligheid komt er gratis bij. “Doordat we aanvoelden dat er ook in het centrum nood was aan een dergelijk dorpsrestaurant, zochten en vonden we een oplossing. Dus zal er vanaf 8 februari aangeschoven kunnen worden in het dorpsrestaurant dat zal plaatsvinden in zaal Gerlacus van het LDC Ten Patershove”, duidt schepen Winne. Men kan er vanaf 12 uur terecht. Wel wordt gevraagd om twee werkdagen voordien in te schrijven aan het onthaal van Ten Patershove, via 051 79 32 80 of via mail naar tenpatershove@diksmuide.be. “Na 8 februari zijn de volgende data van het dorpsrestaurant 14 maart en 13 juni, terwijl men vanaf september maandelijks in het nieuwe dorpsrestaurant in Ten Patershove terecht kan.” (ACK)

Info: www.diksmuide.be/product/1749/dorpsrestaurants.