Die Hütte opent weer de deuren op kerstmarkt van Ieper

Na een geslaagde editie vorig jaar is Die Hütte ook dit jaar weer present op de Ieperse kerstmarkt van 29 november tot en met 5 januari. Het belooft een gezellig kerstdorp te worden op de Grote Markt de komende weken.

De twee grote almhutten van vorig jaar, Barski en Die Hütte, zijn dit jaar opnieuw van de partij. “De eerste editie was een succes”, zegt Mathias Verhelst (29), een van de initiatiefnemers van Die Hütte.

“Na een eerdere ervaring op de kerstmarkt van Roeselare hebben we vorig jaar de Ieperse kerstmarkt nieuw leven ingeblazen. Vorig jaar sloeg ik de handen in elkaar met Karel Degrande en Niels Dezwarte en ook nu zijn we weer volop bezig met de laatste voorbereidingen. De hut zat tijdens de eerste editie vaak tjokvol. Voor deze tweede editie is er een grotere binnenruimte voorzien. Er is 150 m² binnen de helft meer dan vorig jaar en een terras van 50 m².”

Beleving

Ze zitten in de laatste rechte lijn voor de opening van 29 november. “Er wordt nog meer beleving voorzien in en rond onze feesthut. Op dinsdag en donderdag kan je hier terecht voor respectievelijk raclette en winterbarbecue. Dit is volgens een all-in formule. De reservaties lopen goed binnen, dus snel zijn is de boodschap.

In het weekend voorzien we ambiance met dj’s en live optredens. Zo werden onder meer Marino Punk en Benny De Zingende Ober geboekt. De drankkaart hebben we hier en daar wat vernieuwd en er zullen meer cocktails verkrijgbaar zijn. Er is bovendien een assortiment van meer dan 20 jenevers.”

Kerstvakantie

Op kerstavond en oudejaarsavond is Die Hütte gesloten. “Voor de kerstvakantie zijn we zes op zeven open. Dan sluiten we op maandag. Tijdens de kerstvakantie schakelen we over naar een regime van zeven op zeven”, aldus Mathias, die naast Die Hütte actief is bij Verhelst Horeca Group. “Daaronder valt zowel Verhelst Fritesstores als Casual Food Concepts onder. We weten dus wat gedaan”, lacht de Dikkebussenaar.

